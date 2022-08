La situación de Cristiano Ronaldo en el Manchester United se sigue complicando según pasan los días. Su entrenador, Ten Hag, criticó su actitud por marcharse antes de tiempo en el amistoso ante el Rayo Vallecano. Y ahora ha recibido este 'palo' de Jamie Carragher, leyenda del fútbol inglés.

En declaraciones a 'Sky', Carragher ha cargado duramente contra el luso, cuyo futuro sigue en el aire: "Siempre pensé que su vuelta fue algo extraña, sentí que esta situación llegaría, incluso si Ronaldo lo hiciera bien. Así que, ahora la situación es complicada para el United porque otros clubes no lo quieren".

Sospecha el exfutbolista que tanto el entrenador como el vestuario del United no quiere tener a Cristiano el curso que viene: "Creo que si le preguntas a Ten Hag, no creo que lo quiera. Y no estoy muy seguro de que el vestuario del Manchester United quiera a Cristiano Ronaldo en este momento".

Carragher sólo ve una solución posible en este culebrón: que Ronaldo abandone el United este mismo verano. Algo que no parece sencillo debido a su situación contractual.

La intención de Cristiano sería marcharse a un equipo que dispute la Champions, pero según avanza el mercado de fichajes eso parece complicado. El Atlético de Madrid es el equipo que más ha sonado, pero Enrique Cerezo ha insistido en que es sería una posibilidad muy remota.

El verano avanza, Cristiano sigue en el United y las críticas continúan sobre él. ¿Dónde estará su futuro? De momento el luso sigue entrenándose con el resto de sus compañeros.