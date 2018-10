Arturo Vidal explica sus mensajes en redes: "¿Cómo uno va a estar contento cuando no juega?"

El jugador del FC Barcelona Arturo Vidal mostró su malestar al no gozar con muchos minutos en este comienzo de temporada, pero rechazó su enfado con el entrenador culé, Ernesto Valverde, a quién le diría las cosas "a la cara" si tuviese un problema con él.

"En el último partido igual estuve un poco molesto, pero esto recién empieza y yo espero ser titular", dijo Vidal a los medios en su llegada a Chile para jugar con la selección. "Mis publicaciones en redes sociales no eran solo por ese partido. Yo cuando tenga algún problema voy directo al entrenador y hablaré con él", añadió.

"Claro que quiero luchar. ¿Cómo uno va a estar contento cuando no juega? Y menos yo, que siempre he luchado, he estado en los mejores equipos del mundo, he ganado todo y ahora espero seguir ganándolo en el Barcelona", indicó Vidal, que sólo ha disputado dos partidos como titular esta temporada, ninguno completo y 58 minutos es el mayor tiempo que ha estado de continuo sobre el césped.

Preguntado por sus habituales publicaciones en las redes sociales, el centrocampista chileno dijo que también "hay cosas personales, cosas de chiste, pero no se puede tomar solo en un sentido". "Así son las redes. Lo que he publicado nada tiene que ver con el Barcelona o con alguna persona. Cuando tengo que decir algo, lo digo a la cara", reiteró.

Además, fue preguntado si la competencia le ha dificultado su comienzo, algo que quizá no tuvo en otros equipos como Juve o Bayern. Vidal rechazó este argumento. "No, porque en todos los lados que estuve, la competencia era muy fuerte. Es verdad que el Barça lleva muchos años armado y encima yo llegué lesionado", aseveró.

En otros temas, el jugador culé fue cuestionado por la selección de Chile y dijo estar "contento" con sus compañeros de 'La Roja'. "Siempre estoy dispuesto para la selección, es lo más importante, vengo feliz", sentenció Vidal, que no quiso hablar de los jugadores que no han venido. "Es muy feo por los jugadores que están aquí concentrados", apuntó.