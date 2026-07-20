El aplaudido 'baile Trump' que Mikel Merino hizo delante de Trump al levantar la Copa del Mundo

El jugador pamplonés, que marcó dos goles durante el Mundial de 2026 —y que celebró San Fermín desde allí—, se ha convertido en protagonista tras marcarse un baile al estilo de Donald Trump... delante de él.

Donald Trump también ha sido protagonista durante el Mundial de 2026, aunque no ha estado presente en la mayor parte de la competición. Como líder de uno de los tres países anfitriones de esta Copa del Mundo, sólo acudió a la final, acompañado de numerosos líderes, y encargado en esa jornada de entregar la Copa del Mundo a la Selección Española tras su victoria ante Argentina. Protagonista, porque fue él quien forzó a la FIFA a retirar una tarjeta roja a Florian Balogun para que el estadounidense pudiera jugar el siguiente partido, que perdió contra Bélgica.

Y protagonista también el día de la final, al colarse en la foto de la celebración de España. Pero hubo más. Después del partido, con toda la emoción sobre el césped (y en el resto del mundo), a Donald Trump, que aseguró haber felicitado a España sin grandes tensiones, se le escapó uno de sus míticos bailes, el mismo que le surtió tanto efecto durante su campaña electoral. Pero el momento clave no fue su baile, sino cómo Mikel Merino acabó imitando al presidente de Estados Unidos delante de él.

Con la euforia por las nubes y la medalla colgada al cuello, los jugadores de la Roja fueron saludados por Donald Trump —con un Borja Iglesias más frío que nunca—. El pamplonés no pudo más que, entre risas, hacer el bailecito de Trump, igual que lo hicieron algunos de sus compañeros, como Yéremi Pino o Pedri. La Selección Española llega hoy a España, donde a partir de las 18:00h protagonizará la celebración del Mundial en Madrid.

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