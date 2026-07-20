Con la mirada perdida y haciendo oídos sordos: el frío saludo de Borja Iglesias a Trump en la celebración tras la final del Mundial

Los detalles El delantero gallego se negó a mirar a la cara al presidente estadounidense durante la entrega de medallas. Tampoco respondió a las palabras del magnate cuando se dirigió a él.

España ha conquistado su segundo título mundial al vencer a Argentina en la prórroga de la final del Mundial en Nueva York, gracias a un gol de Ferrán Torres. La celebración en el césped fue intensa, con Luis de la Fuente y sus jugadores desbordados de alegría. Durante la ceremonia de entrega de trofeos, el presidente estadounidense Donald Trump entregó las medallas de oro, acaparando la atención. Sin embargo, Borja Iglesias, delantero del Celta de Vigo, evitó cualquier interacción significativa con Trump debido a su desacuerdo con sus políticas. Lamine Yamal, por su parte, saludó fríamente al mandatario antes de continuar con la celebración.

España es campeona del mundo por segunda vez. El combinado dirigido por Luis de la Fuente se hizo este domingo con la ansiada segunda estrella al imponerse a Argentina en la prórroga de la final del Mundial en el MetLife Stadium de Nueva York. Una victoria que llegó tras el agónico gol de Ferrán Torres en el primer minuto de la segunda parte de la prórroga y que desató la euforia española.

Tras el pitido final, la alegría se desató y los jugadores de Luis de la Fuente comenzaron las celebraciones sobre el césped. Unos festejos en los que, como de costumbre, se coló Donald Trump para acaparar el protagonismo. El presidente estadounidense se encargó de dar las medallas de oro a los jugadores españoles en el pasamanos de la ceremonia de entrega de trofeos.

Buena parte de los futbolistas españoles saludaron con relativa cercanía al mandatario, pero no fue el caso de Borja Iglesias. El delantero gallego, que durante los últimos años se ha declarado abiertamente contrario a las políticas de Trump, ni siquiera le miró a la cara a la hora de darle la mano. De hecho, el atacante del Celta de Vigo ignoró completamente las palabras de un Trump que se dirigió a él buscando una complicidad que no encontró.

Unos días antes de la final, Iglesias fue preguntado sobre un hipotético encuentro con Trump en la final. "Espero saludarlo en un momento en el que estemos todos muy contentos, que pase muy rápido y olvidarme. No es el momento de generar polémicas, la gente sabe perfectamente cómo opino, pero no tengo tanto poder", afirmó en una entrevista en la revista 'Panenka'. "No quiero ir a la cárcel", aseguró entre risas tras ser pregunrado por la posibilidad de negarle el saludo.

También ha sido muy comentado en las redes sociales el saludo de Lamine Yamal a Trump. Al recibir la medalla, el futbolista del Barcelona saludó fríamente al magnate. No obstante, una vez tenía el metal colgado del cuello, le sonrió brevemente antes de proseguir con su celebración.

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