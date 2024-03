Carlo Ancelotti lo ha dejado claro: "Militao vuelve". El técnico del Real Madrid ha confirmado en rueda de prensa que podrá contar con el central brasileño de cara al próximo enfrentamiento ante el Athletic Club en el Santiago Bernabéu. El jugador cayó lesionado 232 días atrás precisamente en San Mamés, durante la primera jornada de LaLiga.

El técnico italiano valora como una "muy buena noticia" la vuelta de Militao unos pocos días antes del enfrentamiento en Champions frente al Manchester City: "Es la noticia más importante. Ha entrenado bien. Obviamente no está al 100%, le falta jugar al fútbol, pero se ha recuperado muy bien de la lesión".

Esta noticia es un soplo de aire fresco en el club blanco tras la recaída de Courtois de su lesión hace unas pocas semanas. El Real Madrid esperaba el regreso del belga ante el Athletic, pero será Militao el que finalmente vuelva a los terrenos de juego dentro del plazo esperado de su lesión.

Ancelotti recupera así su dupla estrella atrás. Tras un inicio de año en que Alaba y Militao lideraban la defensa merengue, el buen rendimiento de Rüdiger le erige como favorito en el centro de la defensa junto al brasileño, que ya podría ser titular en la ida frente al Manchester City.

"Puede ser que no, puede ser que sí. Militao es un jugador importante, que nos ayuda en muchas facetas. No digo que esté al 50-50, puede que sea un 70% no y un 30% sí, pero no descarto nada. Porque Militao nos da mucho, en juegos aéreos, duelos individuales...", concluyó el entrenador del Real Madrid.