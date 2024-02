Carlo Ancelotti ha comparecido en rueda de prensa en la previa del derbi ante el Atlético de Madrid. Tras unas semanas de polémicas en lo referido al plano arbitral, el italiano no ha querido "bajar a este nivel" tras las declaraciones de Xavi.

El italiano ha sido preguntado por los entrenadores de los dos máximos rivales del club merengue. En cuanto al Atlético de Madrid, Ancelotti ha mostrado su respeto hacia la figura de Simeone: "Es uno de los entrenadores más complicados que he tenido en mi carrera".

Por parte del técnico del Barcelona, el de Terrassa hizo referencia en su rueda de prensa previa al encuentro con el Alavés a las polémicas arbitrales de las últimas semanas: "La competición está adulterada por completo, lo ve un ciego".

Ancelotti ha sido preguntado por estas declaraciones de Xavi Hernández en las que atacaba a la figura del Real Madrid. Sin embargo, ha mostrado su indiferencia a las palabras del catalán: "No quiero bajar a este nivel por respeto al fútbol español. No es un nivel de profesionales".

El entrenador del equipo blanco no ha perdido tampoco la oportunidad para hablar de lo que realmente le compete. Respecto a la portería, siguen los interrogantes: "Depende mucho de las sensaciones. Los dos están bien. Es un dato que tengo en cuenta que no han encadenado tres partidos seguidos desde que rotamos. No digo quién juega mañana. Y ellos tampoco lo saben".

"Tenemos en cuenta la altura del equipo sin Rüdiger y Tchoauméni por la importancia del juego aéreo. Lo vamos a tener en cuenta", señaló sobre la presencia de Joselu. "Es a nivel personal muy difícil, afecta mucho. No a profesional. A Luka solo le puede estar agradecido", concluyó sobre la escasa participación de Modrić durante esta temporada.