En pleno parón de selecciones, Joan Laporta ha concedido una entrevista a 'Mundo Deportivo' en la que ha abordado varios temas de rabiosa actualidad.

Uno de ellos ha sido el posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid, sobre el que el presidente del FC Barcelona, como de costumbre, no se ha andado con medias tintas.

El dirigente culé asegura que "envidia" al conjunto blanco ya que "Mbappé distorsionará su vestuario".

"¿Si envidio al Madrid por Mbappé?. No, para nada, para nada. Además, que no sé si lo harán o no lo harán. Ya veremos. No tengo información, sólo intuición. Ahí tienen un problema", ha afirmado.

Además, Laporta considera que la llegada de Kylian conllevará la salida de otro jugador: "Hay que vender a algún jugador (si llega Mbappé), ¿no? Porque no van a jugar los dos en el mismo sitio y además son jugadores muy marcados. Y hablando de las cifras que habrán, esto distorsiona el vestuario seguro. Eso no va de regalo".

¿Vinicius, ¿Rodrygo?, ¿a qué jugador se refiere Laporta? Por ahora, lo único seguro es que Mbappé es la gran amenaza de un París Saint-Germain que espera al Barça en cuartos de Champions... y seguro que no le gustarán las palabras de Joan.