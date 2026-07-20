Milei publica un tuit felicitando una inexistente victoria de Argentina en el Mundial y anuncia una fiesta nacional para celebrarla

Los detalles El presidente de Argentina, Javier Milei, tras la final del Mundial 2026, anunciaba en su cuenta de X "fiesta nacional en Argentina", como si la selección albiceleste hubiera ganado la final. ¿Era un mensaje programado?

España se proclamó campeona del Mundial 2026 al vencer a Argentina por 1-0 en la prórroga, consiguiendo su segunda estrella 16 años después de la primera. El gol decisivo llegó en el minuto 106, desatando celebraciones en todo el país. Mientras tanto, Javier Milei, presidente de Argentina, publicó un mensaje en X, aparentemente programado, anunciando un feriado nacional por un triunfo que no ocurrió. Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, regresará a Buenos Aires como subcampeona. España, bajo la dirección de Luis de la Fuente, fue muy superior en el torneo, y se espera que celebre su victoria en Madrid.

Pasadas las 23:30 horas (hora española), España tocaba lo más alto del fútbol, proclamándose campeona del Mundial 2026. 'La Roja' conseguía así esa segunda y ansiada estrella, 16 años después de la primera.

Mientras todas las calles de España se llenaban de festejos y celebraciones, Javier Milei, presidente de Argentina, publicaba a las 2:34 horas (hora española) un mensaje en su cuenta oficial de X con el siguiente mensaje.

"FESTEJO MUNDIAL. Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional".

Los de Lionel Scaloni tienen previsto volver este lunes por la tarde a Buenos Aires, pero no precisamente como campeones, sino como subcampeones del Mundial 2026, aunque por el momento, no se ha dado a conocer si el plantel albiceleste llevará a cabo alguna celebración con la afición.

"Tras la final, algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso. En tanto, una parte de la delegación, integrada por jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff, regresará a la Argentina mañana, con arribo previsto alrededor de las 17:00 (20:00 GMT)", explicó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en un comunicado.

La AFA no precisó hacia dónde se dirigirá el plantel después de aterrizar, por lo que se desconoce hasta el momento si planean realizar algún tipo de festejo con la afición. El comunicado expresó además un "profundo agradecimiento a cada argentino que acompañó al equipo durante la Copa del Mundo 2026" y añadió: "El cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la selección es patrimonio de todos los argentinos".

Este domingo, tras el final del partido, decenas de miles de argentinos quisieron salir a las calles de distintos puntos del país para expresar su apoyo y agradecimiento al seleccionado por haber llegado a la final y quedado a las puertas del bicampeonato.

Días atrás, Milei puso a disposición la Casa Rosada, sede del Gobierno argentino, para que el plantel pudiera celebrar desde el balcón presidencial en caso de obtener el título mundial. El mandatario también informó que la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de su hermana Karina Milei, trabajaba junto a la Casa Militar en un operativo para facilitar los festejos, mientras que el Ministerio de Seguridad y las fuerzas federales comenzaron a diseñar un dispositivo especial para el regreso de la delegación.

Como parte de esos preparativos, la AFA anunció este sábado la suspensión de todos los partidos previstos para este lunes y martes en las distintas categorías del fútbol argentino, con el objetivo de priorizar el regreso del seleccionado nacional. Hace cuatro años, tras la conquista del Mundial de Catar 2022, cerca de cinco millones de personas salieron a las calles de Buenos Aires y su periferia para recibir a la selección. La multitud obligó entonces a suspender la caravana prevista y los jugadores completaron el recorrido a bordo de helicópteros que sobrevolaron el centro de la capital argentina.

Por su parte, se espera que 'La Roja' llegue esta tarde a Madrid, para festejar con todos los aficionados, por todo lo alto, su nueva estrella en el olimpo del fútbol mundial. Porque sí, ahora sí que sí, podemos decir muy alto que España es campeona del mundo. Así será el recorrido de la selección española por Madrid para celebrar la victoria en el Mundial: horarios y paradas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido