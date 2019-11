Ha sido una de las imágenes más comentadas del día: la de una víctima de violencia machista encarándose con Ortega Smith en el Ayuntamiento de Madrid mientras este no le prestaba atención. Hoy, en el Día Internacional contra la Violencia de Género donde un grupo de mujeres recibió al portavoz de VOX con las palabras: "El machismo mata. Nos matan por ser mujeres. Qué vergüenza de democracia".

El político respondió con un discurso donde pedía "un pacto contra el silencio negacionista", hablando de mujeres que asesinan a hombres o de mujeres que atacan a otras mujeres, y la futbolista del Athletic Club, Ainhoa Tirapu, se hizo eco en redes sociales de este polémico episodio y comentó lo siguiente:

"En un día como hoy, no puedo no mostrar mi repulsa ante el discurso de Javier Ortega Smith en el ayuntamiento de Madrid, me dan ganas de llorar. Ni un paso atrás". #goraborrokafeminista

Una crítica vertida contra una persona, Javier Ortega Smith, y contra unas declaraciones que niegan la violencia machista.