Jonas Vingegaard amarró el Tour de Francia en décimo séptima etapa este miércoles. El danés aprovechó la caída de su máximo perseguidor en la general, Tadej Pogacar, para sentenciar el Tour y aventajarle en siete minutos y 35 segundos a falta de cuatro etapas.

Dado el amplio tiempo que le saca Vingegaard a Pogacar, en unas declaraciones recogidas por el diario italiano 'Corriere della Sera', el escandinavo no dudó en sacar pecho de que el esloveno no pudiera seguirle el ritmo: "Pogacar me ha atacado durante 15 días. Por su agresividad entendí que en algún momento explotaría. Los que disparan demasiado son inseguros y al final lo pagan".

Vingegaard revalidará el título por segundo año consecutivo habiéndole atacado directamente a Pogacar en una sola ocasión en todo el Tour de Francia. Fue durante la primera etapa de montaña y a partir de ahí el danés se ha aprovechado de la gran contrarreloj del pasado martes y de la caída de su rival.

Viendo la actuación en la etapa que empezó a desequilibrar la balanza a favor de Vingegaard, son muchos los rumores que se han destapado sobre el posible dopaje del corredor de Jumbo-Visma. El líder del Tour no dudó en desmentir estas informaciones.

"Para mi es difícil decir algo más, comprendo que es duro para la gente confiar en el ciclismo a causa del pasado que tiene, pero ahora todo el mundo lo practica de forma diferente de hace 10 años... No tomo nada y no tomaría nada que no diera a mi hija", afirmó Vingegaard.