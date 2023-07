El mundo del deporte guarda similitudes en el tenis y en el ciclismo gracias a Rafa Nadal, Roger Federer, Pogacar yVingegaard. Los extraordinarios duelos entre sus referentes, el lamento de los vencidos en las derrotas, y el compañerismo de los ganadores en las victorias son la muestra de ello.

A día de hoy aún se recuerda cuando Roger Federer recogió el trofeo de subcampeón del Open de Australia en 2009, totalmente abatido. El tenista suizo lloró desconsolado tras perder contra Rafa Nadal en una inolvidable final que pasó a la historia del tenis en medio de una de las mayores rivalidades más sanas y deportivas que han existido.

Ante los micrófonos, el suizo realizó unas declaraciones que recuerdan mucho a la confesión de Pogacar por radio este miércoles. "Esto me está matando" expresó el suizo.

"Al principio estás disgustado, sorprendido y triste, son muchos sentimientos los que tienes", dijo. "El problema es que no puedes irte al vestuario y darte una ducha fría. Tienes que salir fuera. Y ése es el peor momento...es duro, muy duro", confesó el suizo entre lágrimas.

Rafa Nadal le felicitó por ello dando muestras del cariño y admiración que sentía por Federer.

La diferencia entre Pogacar y Vingegaard este martes era de 10 segundos. Dos días después, 7:25 les separan después de que Pogacar se cayera al comienzo de la etapa 17 y se desvaneciese en los últimos kilómetros.

El bicampeón del Tour de Francia llegó a esta edición entre algodones al ser operado de su muñeca y le es casi imposible arrebatarle la corona a Vingegaard.

El corredor del UAE, comunicó por radio el mensaje de "me he ido... estoy muerto", que dio la vuelta al mundo.

