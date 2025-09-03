Sionista, defensor de la masacre en Gaza y respaldado por Netanyahu: así es Sylvan Adams, el dueño del equipo israelí boicoteado en La Vuelta

El contexto Una manifestación contra el genocidio en Gaza ha obligado a cancelar el final de la etapa de La Vuelta de este miércoles en Bilbao tras varios días de protestas contra el equipo Israel-Premier Tech.

La etapa de La Vuelta a España de este miércoles fue cancelada debido a protestas de manifestantes propalestinos en Bilbao, dirigidas específicamente al equipo israelí Israel-Premier Tech. Este equipo, propiedad del magnate canadiense-israelí Sylvan Adams, ha estado en el centro de varias polémicas. Adams, un empresario con fuertes lazos con el deporte y la política, es presidente del Consejo Judío Mundial y ha apoyado la creación de un Estado judío en Palestina. Fundó el equipo en 2015 y lo ve como una embajada de Israel, contando con el apoyo del primer ministro Benjamin Netanyahu. Sin embargo, las recientes protestas han resaltado la causa propalestina en eventos deportivos internacionales.

El dueño del Israel-Premier Tech es el magnate canadiense-israelí Sylvan Adams, un empresario judío con grandes vínculos con el deporte y que, desde 2016, reside en el país hebreo.

Pero Adams no solo tiene un papel relevante en el deporte. También lo tiene en la política. Es presidente del Consejo Judío Mundial y, aunque nunca ha hablado abiertamente sobre el genocidio que el Gobierno de Benjamin Netanyahu lleva dos años efectuando en Gaza, sí que ha manifestado su apoyo a la implantación de un Estado judío en Palestina. Además, se ha identificado abiertamente como sionista.

En 2015, este magnate fundó el equipo de ciclismo Israel Cycling Academ, que más tarde se renombró como Israel Start-Up Nation y ahora es el Israel-Premier Tech. Además de financiarlo, aseguró que lo utilizaría a modo de embajada de Israel por el mundo.

Para ello, fichó a algunos de los mejores ciclistas del mundo, como el cuatro veces ganador del Tour de Francia, Chris Froome, e incluso llevó a Israel la salida del Giro d'Italia de 2018.

Respaldado por Netanyahu

La agenda de Sylvan Adams para aumentar la proyección internacional de Israel cuenta con el total apoyo de Benjamin Netanyahu, que ha defendido en varias ocasiones el papel del equipo ciclista para mejorar la visión que el mundo tiene de su país. Además, varias instituciones del Estado hebreo han patrocinado al Israel-Premier Tech como una forma de vender la imagen de un país moderno y abierto al mundo.

Sin embargo, en las últimas semanas, los reiterados boicots efectuados contra el equipo han generado un efecto rebote, haciendo que la causa propalestina se cuele en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.