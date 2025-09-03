Ahora

Final cancelado

El momento en el que los manifestantes rompen las vallas del recorrido de La Vuelta en protesta por Palestina

Decenas de manifestantes con banderas de Palestina trataron de detener la undécima etapa que se ha disputado en las calles de Bilbao.

El momento en el que los manifestantes de Bilbao abren el vallado durante el paso de los corredores por línea de meta

La Vuelta ha cancelado el final de la undécima etapa en Bilbao por las protestas que se estaban produciendo en la línea de meta. La organización ha decidido que los tiempos se cerrarían a tres kilómetros de meta y que los ciclistas no pasarían por esa zona donde el caos era total.

Cientos de personas se manifestaban con banderas de Palestina por el genocidio de Israel. Desde el comienzo de la Vuelta las protestas se han sucedido ante la participación de un equipo israelí en la competición.

El caos empezó cuando varios manifestantes rompieron las vallas tratando de acceder al recorrido. Algunos de ellos lo consiguieron, siendo empujados por miembros de la organización que trataban de contener las vallas.

Justo en ese momento los ciclistas pasaban por esa zona, pidiendo algunos miembros de La Vuelta que aminoraran la velocidad para evitar algún accidente.

La policía acudió inmediatamente a la zona e impidió que la cosa fuera a mayores, devolviendo las vallas a su lugar original. Una jornada de mucha tensión en la etapa de La Vuelta que se celebró en Bilbao.

