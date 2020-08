Remco Evenepoel está en el centro de una investigación contra el dopaje en el ciclismo. El belga, que tiene fracturada la pelvis tras un gravísimo accidente en el Giro de Lombardía, ha visto cómo esa caída se ha convertido en objetivo de la UCI. El motivo, el objeto que le sacaron del bolsillo de su maillot.

Fue el director del Deceuninck-QuickStep, Davide Bramati, quien extrae algo con premura de dicho lugar antes de que lleguen las autoridades sanitarias y el operativo de rescate. Y es que el belga se cayó por un puente en la ronda italiana.

Eso es más que suficiente para levantar las sospechas de David Lappartient, presidente de la UCI... y Evenepoel se ha quedado hecho polvo sabiendo que está en el foco de una investigación antidopaje.

"Seré honesto, he llorado en los brazos de mi padre. Así de miserable me he sentido. Luché por mi vida en el momento del accidente, y el equipo hizo lo mejor para mí", dijo en redes sociales.

Thanks a lot @sergepauwels for explaining the situation I was in.

I’m going to be honest. This morning I’ve been crying in my hospitalbed in the arms of my father. That is how SHIT I felt. I was fighting for my life at that moment. And my team just did the best for me!

🐺💙