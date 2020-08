Remco Evenepoel, ciclista belga del Deceunink-Quick Step, ha protagonizado una brutal caída por un puente en la disputa del Giro de Lombardía. El corredor cayó al vacío cuando apenas quedaban 50 kilómetros para la meta.

El belga, considerado como el nuevo Eddy Merckx, peleaba por la victoria al frente de la prueba cuando perdió por completo el control de su bicicleta.

En ese momento, chocó con la pared de un puente y cayó al vacío en una caída de unos cinco metros.

Su equipo, el Deceuninck-Quick Step, ha pedido en redes no especular con su estado, y ha confirmado que "está consciente" en el hospital Como.

First update on @EvenepoelRemco. He is at the Como hospital, where he is conscious and his condition is being assessed by the medical team. We hope to have more news soon.#ILombardia pic.twitter.com/QJwoOar9HD