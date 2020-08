Remco Evenepoel está bajo la lupa de la UCI. La organización está investigando las imágenes de su caída en el Giro de la Lombardía cuando, justo antes de que llegasen los servicios de rescate, algo llamó la atención de la organización. Fue un momento que protagonizó Davide Bramati, su director deportivo.

Antes de que llegasen, Bramati saca del bolsillo del maillot de Evenepoel algo que nadie sabe lo que es. Por ello las sospechas están presentes y David Lappartient, presidente de la UCI, ha pedido a la agencia antidopaje que investigue y que interrogue a los testigos.

Todo esto ha levantado ampollas en el seno del Deceuninck-Quick Step, que no entiende nada. "No sabía que había gente tan estúpida, incluido el presidente de la UCI", dijo Patrick Lefevere, máximo responsable del equipo.

En el diario belga 'Het Nieuwsblad, fue más allá: "Se publica un vídeo ridículo que cortan deliberadamente de la forma más sugerente posible. Bramati bajó al barranco y sacó todo los objetos duros para evitar más lesiones. Su casco, su radio y un bidón. Lo único que se ve ahí eso eso, y atrae más la imaginación".

UCI wants to know what Bramati took out of Evenepoel's pocket after his #iLombardia crash and starts an investigation https://t.co/Pfip3phYeC pic.twitter.com/nwClxZlzNQ