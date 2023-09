Shaquille O'Neales uno de los más grandes de toda la historia de la NBA. De los más dominantes. De los más campeones. El pívot, elegido por Orlando Magic en el draft, disfrutó de muy buenos años tanto allí como en Los Angeles Lakers y en Miami Heat, conquistando varios anillos en su trayectoria deportiva.

Hace 13 años puso fin a la misma, pero siempre ha estado cerca de la competición. Como comentarista, mientras se dedicaba además a otros negocios.

Y, como él mismo dice, en esos años empezó a ponerse "gordito". Lo ha reconocido en una entrevista en 'ET Canadá', donde también ha confirmado que ha bajado 25 kilos en estos últimos meses.

"No me gustaba lo que veía en el espejo. Me estaba poniendo gordito y no podía ni subir escaleras", dice.

Por ello, decisión que tomó en diciembre de 2022. Decisión que afectó por completo a su dieta: "Me hice un análisis... y una amiga me llamó y me dijo que estaba gordo".

"Como era deportista no había prestado atención a nada. No era un fan de las ensaladas. Era algo que no me importaba. Ni entendía la diferencia entre carbohidrato y proteína", cuenta.

Ahora ya sí: "A los 50 lo entendí, y mi peso cayó. Con los suplementos y batidos que bebo he empezado ya a bajar".

En ese sentido, O'Neal decidió dejar la comida rápida, al igual que los alimentos fritos y los procesados. A cambio, ensaladas y huevos, además de pollo.