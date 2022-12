Los Minnesota Timberwolves traspasaron 4 primeras rondas del Draft y 4 jugadores por Rudy Gobert este verano, poniendo la confianza en que el francés le daría el salto de calidad necesario para luchar por el anillo. Sin embargo, el rendimiento del pívot está siendo bajo y ha dejado imágenes bochornosas.

Gobert está bajando todos sus promedios con respecto a la temporada anterior, que disputó en Utah. Su rendimiento ha sido tan bajo que salió abucheado de un partido por su propia afición, cosa que el francés no se tomó bien y criticó a sus fans, como reconoció al periodista Jon Krawczynski: "No respeto a la gente que viene y abuchea a su equipo. Si eres fan del equipo, tienes que apoyar en los buenos y malos momentos".

En respuesta al francés ha salido Shaquille O'Neal, uno de los pívots más dominantes de la historia de la NBA, que respondió a Gobert en su podcast 'The Big Podcast with Shaq': "Deja de coger el teléfono y responder a quien sea que haya escrito algo en internet. ¿Por qué no sales ahí fuera y juegas? Yo he sido abucheado. Eres el tío más grande en pista y no haces nada. ¡Vamos!".

"Ve y coge 25 rebotes y pon 9 tapones. Deja de permitir que la gente te haga mates en la cara. Sé quien pone su culo sobre alguien en lugar de llorar por los aficionados", concluyó Shaq al respecto.