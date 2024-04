Con la mirada perdida, la voz quebrada y un lenguaje corporal que delataba la importancia del anuncio, Rudy Fernández ha comunicado en rueda de prensa que se retirará al término de la presente temporada.

"Es una palabra difícil. Ya tengo una edad y empiezo a pensar en otras cosas, en la familia. Me quedan unos meses y espero aportar lo máximo", ha señalado el mítico '5', que este jueves cumple 39 años.

"Había hablado con el club y quería que fuera así, en rueda de prensa. Me he sentido muy querido y esto se está terminando, pero quedan unos meses para seguir disfrutando de mis compañeros. Por desgracia el deporte tiene lesiones y cuando me dañé la espalda me dijeron que podría estar 3-4 años más, pero he podido estar muchos años más. Me he sentido muy privilegiado de poder llegar hasta este punto", ha añadido.

Rudy sí estará disponible para disputar el preolímpico con el objetivo de jugar los Juegos Olímpicos de París y convertirse en el único jugador de la historia en disputar seis ediciones.

2 Mundiales, 4 Eurobaskets, 2 platas y un bronce en los JJOO, 6 Ligas, 3 Euroligas, 7 Copas del Rey... tras 22 temporadas en la élite, se retira una absoluta leyenda no solo del baloncesto español, sino de nuestro deporte.