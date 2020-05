Kareem Abdul-Jabbar, el legendario exjugador de Los Angeles Lakers y de Milwaukee Bucks, ha sido más que tajante sobre la muerte de George Floyd y las protestas que está habiendo en EEUU. "Parece que se ha abierto la temporada de caza de negros", dijo en un artículo de opinión en 'Los Angeles Times'.

"Las protestas se usan para que algunos se aprovechen, como excusa. No quiero ver tiendas saqueadas. Y tampoco edificios incendiados. El racismo es como el polvo en el aire. Parece invisible incluso si te estás asfixiando. Pero si dejas entrar el sol verás que está en todas partes. Tenemos que estar atentos", dijo.

Abdul-Jabbar habló sobre la muerte de George Floyd a manos de un policía: "No era un sureño enfurecido, era un oficial que parecía tranquilo, con derecho y sin piedad".

"Si eres blanco, con el vídeo, probablemente murmuraste un 'Oh, Dios mío'. Si eres negro, seguramente te levantaste, maldiciendo, gritando '¡Otra vez!", afirma.

El ex prosigue con la comparativa: "¿Qué ves cuando ves a manifestantes negros que se acumulan con los puños en alto fuera de las comisarías? Si eres blanco pensarás que no cumplen con la distancia social. Y luego crees que dañan la causa con las tiendas saqueadas. No estás equivocado, pero tampoco estás acertado".

"La comunidad negra está acostumbrada al racismo institucional"

"La comunidad negra está acostumbrada al racismo institucional en la educación, el empleo y el sistema judicial. Y eso apenas cambia. Ahora, con el coronavirus, morimos a un ritmo mayor que los blancos y somos los primeros que perdemos nuestros trabajos", dice Abdul-Jabbar.

Es un nuevo nombre relacionado con la NBA que ha mostrado su tremenda indignación con los sucedido en Minneápolis. Un policía puso su rodilla en el cuello de George Floyd, afroamericano, que se quejaba de que no podía respirar. El hombre murió.

LeBron James alzó su voz contra el racismo, al igual que Stephen Jackson, amigo íntimo de George. Además, Malcolm Brogdon y Jaylen Brown lideraron una marcha en Atlanta. El de los Celtics recorrió en coche 15 horas.

Fuera del basket, Lewis Hamilton y Coco Gauff son otros dos de los grandes deportistas que han dicho 'basta'.