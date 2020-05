La muerte de George Floyd a manos de un policía en Minneápolis ha hecho levantarse a la NBA. Stephen Jackson, exjugador de basket, era íntimo amigo del fallecido y ha cargado con dureza contra la actuación policial.

"Cuando hacen algo mal lo primero que hacen es sacar tus antecedentes para justificar que la mie*** que hicieron mereció la pena. ¿Cuándo un asesinato ha merecido la pena?", dijo ante las cámaras.

Y es que Jackson y él eran muy buenos amigos: "No van a poner en tela de juicio el carácter de George Floyd, mi gemelo".

"Ese hombre, con la rodilla en la cabeza de mi hermano y la mano en el bolsillo... no puedes decir que me está protegiendo", sentenció.

Former NBA player Stephen Jackson delivers a powerful message to honor his longtime friend George Floyd. pic.twitter.com/OxvwtNSzlu