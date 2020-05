La muerte de George Floyd a manos de un policía en Minneápolis ha unido a la NBA en sus protestas. Jaylen Brown, de los Boston Celtics, condujo hasta 15 horas para poder estar en Atalanta y liderar, junto a Malcom Brogdon, de los Indiana Pacers, una marcha pacífica para mostrar su indignación con ese suceso racista.

"Ser un jugador de la NBA no me excluye de ninguna conversación. Soy un hombre negro y miembro de esta comunidad. Estamos creando conciencia de las injusticias que vivimos. No tengo todas las respuestas, pero siendo cómo se sienten los demás", dijo Brown.

Jaylen lideró la marcha con un megáfono y con un cartel que decía 'No puedo respirar', palabras que no paró de repetir George Floyd mientras el agente Derek Chauvin tenía su rodilla en su cuello.

Malcolm Brogdon: "I got a grandfather who marched next to Dr. King in the 60's. He was amazing and he would be proud to see us all here."

He added "Jaylen, man, has led this charge. I'm proud of him. We need more leaders."