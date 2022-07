Luka Doncic ya ha demostrado ser una estrella NBA y llevarse bien con el resto de figuras más representativas de la liga estadounidense. Un ejemplo más fue el trato que dio a Shaquille O'Neal durante la estancia de éste en Croacia para uno de sus conciertos como DJ.

El Salón de la Fama aterrizó pensando que iría a alojarse en un hotel, pero intervino el esloveno, con la ayuda de su compatriota Goran Dragic, para ofrecerle una opción mejor: "Yo llegué allí y Luka me dijo 'sabemos que te vas a quedar en un hotel, pero queremos que te quedes en otro lugar' y estaba justo allí, en una villa de cuatro dormitorios con vistas al mar", comentó el pívot en su podcast.

El jugador de los Mavericks se encargó personalmente que la visita de O'Neal al país balcánico fuese perfecta. "Un saludo a Luka. Cuando llegué, unas personas me recogieron. Me llevaron a una mansión que Luka había preparado para mí. Tenía la pizza allí, la pipa de agua y fruta. Luego me escoltaron al espectáculo", detalló 'Shaq'.

El trato fue tan bueno por parte de los eslovenos que la leyenda de la NBA les invitó a subir con él al escenario durante su sesión.