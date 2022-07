Kevin Durant se ha propuesto ser el máximo protagonista de la NBA este verano. Primero, con su petición de traspaso para salir de Brooklyn, y ahora, tras las enormes críticas que le han llegado desde entonces, ha explotado en unas declaraciones en su propio podcast.

El alero empezó a ser el centro de atención de las críticas tras caer eliminado en las finales de conferencia de 2016 cuando estaba en los Thunder y tomar la decisión de irse al equipo que le eliminó, los Golden State Warriors, en un movimiento que la mayoría de aficionados definió como un camino fácil hacia el anillo.

En el equipo dirigido por Steve Kerr llegó a tres finales y ganó dos de ellas, con dos MVP de las finales, pero sus críticos seguían sin reconocer su mérito. Y la figura representativa de esta corriente es Charles Barkley, que en un programa afirmó: "Kevin Durant solo era un pasajero en el autobús de los Warriors, no era el conductor", en unas declaraciones en las que añadió que Stephen Curry y Draymond Green eran más importantes en el equipo y que no tenía el respeto de las leyendas.

Durant, harto de las críticas, cargó contra Barkley: "Pasajeros del autobús, conductores del autobús, ¿qué significa eso? Siento que puedo sobresalir entre cualquiera. No tengo que minimizarme, así que no, nunca miré si estaba en el autobús, porque jugué muchos minutos y anoté muchos puntos", respondió el alero. Y añadió: "Dice que no recibo el respeto de las leyendas. ¿de qué leyendas está hablando? Porque cada vez que me encuentro con una no obtengo nada más que amor".

Entonces llegó el punto en el que el jugador de los Nets explotó: "Es solo un montón de mierda que se inventan. Me he sentido como si todos ustedes estuvieran odiando a dios. ¿Qué he hecho yo para que quieras desacreditar todo lo que he hecho? He trabajado mucho para llegar hasta aquí, he estado en esto 15 o 16 años"

"Creen que soy un veterano de seis años en la liga por la forma en la que la gente habla de mí. Como si no hubiera hecho nada antes de ir a Golden State. No sé si los que piensan eso vieron muchos partidos de los Thunder. Que vayan a investigarlo porque siempre estuve a ese nivel. Ya tenía zapatillas y un MVP antes de conocer a estos muchachos de los Warriors. Hicimos algo especial juntos, pero no me quites lo que he hecho", sentencia.