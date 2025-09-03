¿Vuelve Radiohead en concierto a España? Todo lo que se sabe sobre sus próximas actuaciones

Por ahora no hay información oficial confirmada, pero muchos fans de la banda británica de rock alternativo han publicado flyers en los que se ven las posibles fechas de conciertos por Europa.

Si con muchas bandas todo es una explosión de información, otras funcionan a base de rumores. Alguien ha oído o ha visto en algún lugar algo que puede apuntar a que un grupo desintegrado vuelva a unirse, a que una banda que lleva años en activo vaya a decir adiós o que otra, que parecía en stand by, vuelva al ruedo. Es lo que ha ocurrido con el grupo Radiohead, que desde sus últimos conciertos, en 2018, ha estado más rodeado de proyectos paralelos y trabajos en solitario de sus integrantes.

Ahora, en septiembre de 2025, resuena su regreso a los escenarios. Según explican desde la revista británica New Music Express (NME), fans de Radiohead de varios puntos de Europa aseguran haber visto o tenido en sus manos flyers de la banda con fechas de conciertos en lo que queda de 2025. Las imágenes han sido compartidas en Reddit, con lo que podrían ser las fechas de actuaciones de Radiohead en varios países europeos, entre ellos, España.

Fechas de los conciertos de Radiohead, según los 'flyers' vistos por los fans

Londres (Reino Unido) : 21, 22, 24 y 25 de noviembre de 2025

: 21, 22, 24 y 25 de noviembre de 2025 Copenhague (Dinamarca) : 1, 2, 4 y 5 de diciembre de 2025

: 1, 2, 4 y 5 de diciembre de 2025 Berlín (Alemania): 8, 9, 11 y 12 de diciembre de 2025

¿Radiohead, en Madrid?

Los diferentes flyers vistos por los fans de Radiohead también apuntan a un paso de la banda británica por la capital española: según se ha podido ver en las imágenes, Radiohead estaría en Madrid los días 4, 5, 7 y 8 de noviembre de 2025. En este caso, más que los fans ha sido Daniel Arranz, el que ha sido la última década responsable de contenido digital de la promotora musical Last Tour (y también promotor de DJs), quien ha publicado la imagen de lo que podría ser el anuncio de las fechas de los conciertos de Radiohead en España.

Por ahora, todavía no hay información oficial confirmada, pero según explican desde la revista NME no sería ninguna sorpresa que arrancara hacia final de año esta gira de Radiohead, si se tiene en cuenta que la banda británica formó una nueva entidad legal el pasado mes de marzo, lo que "sugiere que planean una actividad importante" este año. En concreto, Radiohead creó una SRL (sociedad de responsabilidad limitada), RHEUK25, un movimiento similar al que ya han hecho en el pasado, poco antes de anunciar nuevo álbum, nueva gira o la reedición de algún disco.