Música
Radiohead confirma las fechas de sus conciertos en Madrid de manera oficial
Los datos Ya es oficial: la banda británica tocará algunos shows en toda Europa en noviembre y diciembre de 2025. En España, harán cuatro conciertos, todos ellos en Madrid.
Se confirma: Radiohead tocará en España cuatro conciertos, todos ellos, al menos de momento, en Madrid. La banda británica que triunfó a finales de los 90 y principios de los 2000, convertida hoy para muchos, en algo así como un grupo de culto, tocará en el famoso Movistar Arena los días 4, 5, 7 y 8 de noviembre de 2025.
Según ha confirmado el grupo en su cuenta oficial de Instagram, solo se podrá acceder a las entradas registrándose en su página web: "La inscripción se abre en Radiohead.com el viernes 5 de septiembre a las 10 a. m. y se extenderá hasta el domingo 7 de septiembre a las 11 p. m.".
Las otras fechas en Europa e Inglaterra, confirmadas también de forma oficial en sus redes sociales, son las siguientes:
- Bolonia (Italia): 14, 15, 17 y 18 de noviembre
- Londres: 21, 22, 24, 25 de noviembre
- Copenhague: 1, 2, 4 y 5 de diciembre
- Berlín: 8, 9, 11 y 12 de diciembre
Ha sido Philip Selway, el batería del grupo, quien ha anunciado el arranque de esta gira donde la que muchos fans soñaban. La última vez que tocaron en España fue en Barcelona en 2016, mismo año en el que publicaron el que fue su último disco de estudio, 'A Moon Shaped Pool'.
"El año pasado nos reunimos para ensayar, simplemente por el gusto de hacerlo", escribe el batería después de confirmar estos conciertos.
"Tras una pausa de siete años, nos sentimos bien tocando las canciones nuevamente y reconectando con una identidad musical que se ha arraigado profundamente dentro de nosotros cinco. También nos hizo querer tocar algunos shows juntos, así que esperamos que puedas asistir a una de las próximas fechas. Por ahora, serán sólo estos, pero quién sabe a dónde llevará todo esto", confiesa Philip.
Radiohead nació en 1985 en Abingdon, Oxfordshire, como una banda de versiones, formada por Thom Yorke, Jonny Greenwood, Ed O'Brien, Colin Greenwood y el propio Phil Selway.
Su canción más famosa fue su también primer gran éxito: 'Creep, una canción que nació en 1992 y aunque inicialmente, y curiosamente, no alcanzó el éxito esperado, poco después, cuando se incluyó en su álbum debut, Pablo Honey (1993) tomó otra dimensión. Hoy, 'Creep' es considerada por muchos como un himno de la música indie y alternativa a nivel mundial.