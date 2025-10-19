Un testigo del robo del Louvre asegura que les dijeron que había "terroristas" en el museo: "Ahí sí temimos por nuestras vidas"

Los detalles Joseph Sánchez se encontraba en el museo con su familia cuando los trabajadores les desalojaron y les dejaron en una sala encerrados durante más de una hora.

El Museo del Louvre lleva cerrado todo este domingo después de que, a primera hora de la mañana, un grupo de ladrones robase unas joyas en la galería Apolo en apenas siete minutos.

Y, con el paso de las horas, cada vez se conocen más aspectos del robo. Y uno de ellos ha sido el desalojo que han llevado a cabo los trabajadores del museo cuando se han enterado del hurto.

Joseph Sánchez, un turista que acababa de entrar con su familia en la sala de La Gioconda, estaba grabando con su móvil cuando comenzaron a expulsar a los visitantes: "Nosotros le preguntamos a uno qué está pasando, nos dicen tienen que evacuar. Les pregunto si es fuego y nos dicen que no, pero que desalojemos".

Ahí arranca una carrera, entre el miedo y la incertidumbre porque no saben lo que está ocurriendo ni tampoco les dan respuestas: "No quieren decir nada". Pero lo peor llegó cuando uno de los guardias les dice que había terroristas en el edificio. En el vídeo, además, se ve a la policía completamente armada.

"Le pregunto a un muchacho que qué está pasando y él me dice terroristas y hace como el signo de que están disparando. En ese momento, todo el mundo cambió el semblante", relata.

Por el Louvre pueden pasar cada día hasta 30.000 personas. A todos los que había en ese momento, los llevaron al lobby del museo, impidiéndoles salir de él: "Es como en las películas. Bajan un barrote de metal y nadie sale. Nos escondemos detrás de una columna y ahí sí tenemos temor por nuestras vidas".

Tuvo que transcurrir una hora hasta que, al fin, comenzó a correr la información entre los turistas de que lo que había ocurrido era un robo: "Ahí nos quedamos más tranquilos, pero no nos dejaban salir".

Ahora a Joseph y su familia, como al resto de visitantes, les han ofrecido devolverles el dinero de la entrada mientras que el Ministerio de Cultura francés elogia la labor de los agentes por priorizar la protección de los turistas.

