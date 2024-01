Camarón de la Isla "nunca se ha ido, sigue estando aquí", ha asegurado su viuda, Dolores Montoya, La Chispa, durante la presentación este martes en Sevilla de un anuncio publicitario que ha sacado a la luz una grabación del artista flamenco fallecido hace 32 años. "De la Cruzcampo yo no me quito, de la Cruzcampo yo no me aparto", cantó Camarón en el descanso de la grabación de su disco Soy gitano. Un audio que ha estado guardado durante más de 30 años y al que "se le ha quitado el polvo" en el momento perfecto, ha asegurado María Ruiz, portavoz de la marca.

"Era una época en la que no había tantos adelantos como ahora, por lo que el disco se grabó casi en directo", ha comentado José Fernández, Tomatito, guitarrista del cantante. La música ha jugado un papel importante en la creación de este nuevo anuncio de cerveza y Derby Motoreta's Burrito Kachimba ha sido el grupo encargado de darle ritmo a la pieza audiovisual. Su tema "Gitana", que nació de la propia improvisación del grupo andaluz durante la grabación de su primer disco, ha sido el elegido como banda sonora de la misma. Tras el éxito, hace tres años, de un anuncio en el que Lola Flores, gracias al deepfake, cobraba vida para reivindicar el acento andaluz, se estrena ahora este nuevo spot destinado a devolver a la actualidad a grandes iconos de la cultura andaluza.

"Cuando terminaban de grabar tenían su cervecita...", y seguían cantando y tocando, apunta La Chispa, que recuerda aquella grabación en un mini documental que acompaña a la campaña publicitaria. Era el verano del 89 y hacía "un calor inmenso", añade, sober lo que considera que fue "una grabación inolvidable".

El anuncio es una fábula que se inicia con la Faraona en el televisor de un bar reivindicando el acento andaluz. Al escuchar en boca de Lola Flores "El acento es tu tesoro, no lo pierdas nunca", la muñeca gitana que tiene al lado la televisión cobra vida, haciendo un homenaje a una figura que fue todo un clásico en la decoración de muchos hogares. Un icono de la cultura española que "tenía vida propia por su forma, su mirada y su vestimenta", ha afirmado Ernesto Marín, de Muñecas Marín. Una vestimenta que ha tenido un papel fundamental en el proceso creativo del anuncio. El diseñador jiennense Leandro Cano se ha encargado de diseñar el vestido de flamenca con el que la bailaora Carmen Avilés corre y baila por las calles de Cádiz. El traje, que se ha inspirado en las Muñecas Marín, ha tardado en ver la luz 3.000 horas de trabajo en el taller del artista.