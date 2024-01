Después de revolucionar a todo el personal resucitando a Lola Flores, Cruzcampo ha conseguido revivir a la mismísima muñeca flamenca del televisor para presentar una canción inédita de Camarón de la Isla. Volver a escuchar la voz del genio del flamenco a partir de una grabación inédita es una suerte que no se disfruta todos los días. Pero en esta ocasión viene acompañado de cerveza con seña de identidad, y de la "gitana", que revive en nuestros tiempos para defender su 'acento'. Lo puedes ver íntegro en el vídeo que encabeza estas líneas.

Vayamos por partes. Sí, a Camarón le gustaba la Cruzcampo y no quería que se la quitara nadie. Así podemos escucharlo en la última campaña publicitaria de la marca de cervezas con la que trasciende al mero anuncio publicitario. Se trata de una grabación inédita registrada en 1989 durante la grabación del disco 'Soy Gitano', en el que el artista dedica una bulería a la cerveza Cruzcampo.

"Surgió de corazón, sin obligación", apunta el guitarrista Tomatito en el breve documental en el que recogen aquella mítica grabación. "De la Cruzcampo yo no me quito, de la Cruzcampo yo no me aparto" es la versión que Camarón improvisó a partir de una bulería antigua, como recuerda Diego Carrasco, testigo de aquel momento.

Con colaboración de su familia y amigos, entre los que se encuentra su viuda, Dolores Montoya 'La Chispa', la productora independiente Agosto, de la mano de la agencia Ogilvy, consigue reconstruir fielmente la historia detrás de esta antigua grabación surgida durante uno de esos momentos de compadreo después de las maratonianas sesiones de grabación. "A Camarón le encantaba reírse y Cruzcampo era la cerveza que nos acompañaba siempre, la que nos gustaba. Algo que surgió como una broma, él era capaz de convertirlo en arte. Por eso era un genio", explica Tomatito.

La gitana que revive

Pero, antes que Camarón, en el spot de dos minutos de duración, aparece otra grande del flamenco. 'Con Mucho Acento' es el nombre de una campaña que arranca en el punto en el que lo dejó la multipremiada campaña de Cruzcampo protagonizada por Lola Flores. 'Gitana' es una fábula en la que una clásica muñeca, de las que se ponían junto al televisor, despierta al oír las palabras "el acento es tu tesoro" de la boca de la Faraona.

La gitana no es otra que la actriz y bailaora Carmen Avilés, que se pasea por las calles y avenidas de Jerez de la Frontera y Cádiz con su tercio en mano y se arranca a bailar una coreografía de Triana Ramos, responsable de la gira Motomami de Rosalía. De esta forma, la marca pretende erigir el souvenir del cliché andaluz en otra figura identitaria de igual forma que hicieron con la exitosa campaña de Lola Flores.

Las referencias andaluzas están a la vista a través del talento de los muchos participantes en esta campaña. El jienense Leandro Cano es el responsable del diseño del vestido de gitana que Avilés pasea, 30kg de tejido del que hubo que hacer una réplica para las escenas más movidas, cuenta la marca. A su vez, Cano ha estado asesorado por Ernesto Marín, hijo del fundador de las míticas Muñecas Marín, con origen en Chiclana de la Frontera (Cádiz).

Otra conexión entre talento joven y tradición llega con el culmen de esta "fábula", ese encuentro mágico de la protagonista con Camarón de la Isla. Los responsables poner música a este spot y de adaptar la canción de Camarón son nada menos que Derby Motoreta's Burrito Kachimba, el grupo de rock andaluz con tintes psicodélicos cuyo estilo autodenominan como "kinkidelia".

Pero el cuento no se acaba ahí, las referencias están en cada fotograma y el elenco de artistas participantes es infinito: el artista Jorge el del Llorón ha creado el tatuaje que lleva Gitana en su brazo, prendas de la diseñadora y artesana detrás de KM22, Sara Gómez, cuelgan de las cuerdas de las casas; el músico y productor sevillano de ascendencia senegalesa Negro Jari aparece entre la multitud de jóvenes del final, así como los creadores de contenido Mala Cara y Penko, cuyas obras decoran el bar donde arranca el spot. Hasta la cantante Martirio aparece como quien pasaba por allí. No deja de ser un anuncio de cerveza, pero si se trata de obras así y con Camarón de por medio, que interrumpan la programación lo que quieran.