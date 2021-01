Lola Flores 'resucita' en 2021 para anunciar una cerveza el día de su cumpleaños. Parece marciano pero ha sucedido. Sí, en este año en el que los titulares más rocambolescos ya no nos sorprenden.

La carismática cantante, un símbolo que ha traspasado generaciones, es la protagonista de la campaña 'Con Mucho Acento' de Cruzcampo. Un mensaje dirigido a las nuevas generaciones y que lanza un mensaje sobre el orgullo de las raíces y la diversidad, para el que se ha necesitado un importante despliegue técnico.

"¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar", así arranca el speech de Lola Flores.

"El acento es tu tesoro, no lo pierdas nunca"

"Acento es que se te vean las costuras y los dobladillos, que se te escuche hasta el hipo. Da igual si eres de la Conchinchina o de la Línea de la Concepción, manosea tus raíces, que de ahí siempre salen cosas buenas", continúa la Faraona, que acaba zanjando: "El acento es tu tesoro, no lo pierdas nunca".

Para revivir a Lola se han necesitado 5.000 imágenes de la artista y un "largo proceso de postproducción", con una gran implicación por parte de sus hijas, Lolita y Rosario Flores.

Los artífices de esta maravilla han sido Juan Pedro Moreno y Javi Senovilla, directores creativos de Ogilvy, que han explicado a laSexta el costoso y largo proceso. "Teníamos claro qué queríamos decir, esta especie de defensa del acento como una herramienta empoderadora, pero le faltaba un plus", apuntan.

"Nadie vivo representaba lo que queríamos contar"

"Nos dimos cuenta de que nadie vivo representaba esto que queríamos contar", señala Moreno, que explica que tras llegar la técnica del 'deep fake' a su mente se encendió la bombilla: "Todo lo que queremos decir lo ha dicho de algún modo Lola Flores".

La idea estaba clara y ahí empezó un proceso de análisis de imágenes, "más de 5.000". ¿Y cómo darle vida? La clave está en "un lienzo humano", una actriz que presta su silueta y a la que se le añaden capas: nariz, boca, ojos, frente.

Senovilla lo califica como una "cirugía" y es que "a medida que iba evolucionando" lo veían más claro: "Es Lola Flores, no hay duda". En el vídeo que acompaña estas líneas puedes ver ese proceso de creación.

"No cambiéis ni una coma"

La implicación de las Flores ha sido total. De hecho, cuando presentaron el proyecto a las hijas de la Faraona tenían los nervios a flor de piel, les daba "mucho respeto". La respuesta de Rosario tras ver una maqueta fue tajante: "Se hizo un silencio, Rosario se giró y dijo 'no cambiéis ni una coma. A mi madre le hubiera encantado decir estas palabras'".

De hecho, Lolita Flores fue la encargada de "dotar de alma" a esta Lola Flores y es que la cantante prestó su voz para hacerla vivir de nuevo.

La encargada de recoger el 'legado' de Lola Flores en el spot ha sido la joven artista María José Llergo, que asegura que "hablar con Lola ha sido algo precioso": "Como si hubiera tenido el privilegio de conocerla. Compartir el espacio-tiempo con ella es algo que solo podría pasar en un sueño y aquí".

No sabemos si la Faraona volverá a nuestras vidas en otra ocasión, pero lo que sí tenemos claro es que es un icono inmortal.