'Sonrisas y Lágrimas El Musical' llega a los teatros españoles para emocionarnos y hacernos vibrar con sus icónicas canciones

Los detalles Durante todo el mes de julio vamos a poder disfrutarlo en el Teatro Alcázar de Madrid, para después seguir con su gira nacional.

'Sonrisas y Lágrimas El Musical' se presenta en el Teatro Alcázar de Madrid durante julio, antes de continuar su gira nacional. Este clásico, ambientado en la Austria de los años 30, aborda temas de familia, esperanza y resistencia frente al régimen nazi. La protagonista, María, una joven novicia, es enviada a cuidar a los siete hijos del capitán Von Trapp, un hombre estricto y con pasado militar. María desafía su disciplina educando a los niños con amor y empatía. La directora musical asegura que la obra sorprenderá por sus giros inesperados, invitando al público a descubrir esta emotiva historia.

'Sonrisas y lágrimas' es un clásico que no pasa de moda y que siempre es capaz de emocionarnos y ahora, durante todo el mes de julio, vamos a poder disfrutar de 'Sonrisas y Lágrimas El Musical' en el Teatro Alcázar de Madrid, antes de seguir con su gira nacional.

Ambientada en la Austria de la década de los años 30, este clásico del cine pasa de brillar en la gran pantalla, llegando a ser una de las más taquilleras, al escenario de los teatros españoles.

La historia está cimentada en valores como el de la familia, la esperanza y la lucha por sobrevivir a las imposiciones del régimen nazi. Su protagonista es María, una joven novicia a la que el futuro le cambia los planes que tenía previstos y acaba siendo enviada a cuidar de los siete hijos del capitán Von Trapp, un hueso duro de roer que educa a sus hijos bajo una disciplina estricta y militar, un espejo de su pasado en la Marina.

Mientras tanto, María llega para romper todos sus esquemas y para educar a los niños desde la empatía y el amor, el mismo que tiene preparado para su padre. "Estamos dando vida a personajes que ya existieron y estamos contando una historia de sufrimiento, dolor, amor, descubrimiento y tristeza", expresa Carlos J. Benito, el actor que interpreta al capitán Von Trapp en el musical.

Y si todo esto no les suena ni un poquito, hay algo que es seguro, y es que "se van a sorprender" con el musical, tal y como afirma Silvia Villaú, directora musical e intérprete de María, ya que "la historia tiene tantos giros que hay gente que se sorprende porque no la conoce". Ya no hay excusa para no saber de esta historia.

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