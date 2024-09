Encerrarse en casa, poner muchas lavadoras, hacer inventario de la despensa (esto lo hizo mi bisabuela), no despegarse de la radio... Y tú, ¿qué hiciste durante la noche del 23 de febrero de 1981? ¿Dónde te pilló el intento golpe de Estado de Tejero? ¿Cómo lo recuerdan tus abuelos o tus padres? Ese es el punto de partida de 'Solos en la noche', lo nuevo de Guillermo Rojas.

La película cuenta la historia de un grupo de abogados laboralistas que decide esconderse en una casa durante el golpe de Estado. Sin saber qué hacer, se debatirán entre huir del país, seguir escondidos o intentar hacer algo para defender la joven democracia española. Esto dará lugar a situaciones rocambolescas y cómicas con el temor a que la asonada triunfe como telón de fondo.

"Habla de lo que supone tener miedo y cómo este nos impide disfrutar de la vida. Del miedo a crecer, y a ser valiente. Habla de pelear por lo que amamos y de vivir cada día como si fuera el último", explica el director a la Sexta.

Rodada en Utrera y Priego de Córdoba, la trama transcurre en las horas que pasaron desde la entrada de los guardias civiles en el Congreso al mensaje televisado del rey. Minutos de incertidumbre en los que "mis padres, por ejemplo, llegaron a plantearse salir del país si la cosa se complicaba", apunta el cineasta cordobés. Su padre, al igual que los protagonistas, trabajaba de abogado en un despacho laboralista y esa noche también optó por ocultarse. "Cuando el golpe fracasó fue tal la alegría que sintieron que montaron una gran celebración. Consecuencia de la misma, y nueve meses más tarde, llegaba yo a este mundo", añade.

No es el caso de Félix Gómez, que interpreta a Toni, uno de los protagonistas. "Mi familia es de la otra España, de la del 'de eso no se habla'. No recuerdo, ni en mi infancia, que en casa se hablara de ello. En casa el 23F fue algo que pasó, que por suerte no triunfó y que queremos olvidar", señala el actor, que insiste en la importancia de contar esta historia. "De esto hay que hablar y hacerlo desde otros puntos de vista, y este guion lo consigue", añade.

Pero 'Solos en la noche' no es solo una historia sobre el 23F, la película también habla del papel de la mujer, de la maternidad, de las relaciones, de luchar por las ideas, de la fragilidad de los derechos adquiridos; y lo hace con un guion inteligente, certero y muy ácido. Para enmarcar, y sin hacer spoiler, secuencias como la 'canción de cuna' que Manolo y Carmen le cantan a su hija durante la huida en coche, el monólogo radiofónico de Paco (un brillante Pablo Gómez) o la irrupción del primo militar en el salón de casa.

"Es curioso que el monólogo de Paco (otro de los abogados del despacho) sea tan actual y qué pena que sea tan necesario. Hay muchos jóvenes votando a la extrema derecha y diciendo barbaridades sin ningún rigor histórico", apunta Félix Gómez. "En la película hay un guiño, un diálogo constante entre el pasado y el presente. Se tratan temas que sí, nos siguen chirriando en 2024", añade Beatriz Arjona (Carmen en la película).

Versos de Rubén Darío y un tío tuno

'Solos en la noche' también destaca el papel de la radio en esas horas convulsas. De hecho, Guillermo Rojas (también guionista de la película) opta por narrar y contar la entrada de Tejero al Hemiciclo sin imágenes, solo con la retransmisión radiofónica. Sonidos que, a día de hoy, siguen erizando la piel aún sabiendo que el golpe no triunfaría.

El miedo a lo que hubiera pasado, a lo que se podía perder esa noche de febrero, se hace visible en el personaje de Andrea Carballo, una abogada que tuvo que huir de su país en 1976. Su diálogo con el personaje de Carmen (Beatriz Arjona) resume en apenas tres minutos lo que supuso la dictadura militar argentina.