Muere el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

Los detalles El escritor peruano, uno de los últimos representantes del boom latinoamericano, ha fallecido a los 87 años, según confirmó este martes la Casa de la Literatura Peruana.

Fotografía de archivo que muestra al escritor peruano Alfredo Bryce Echenique hablando en un acto en Lima (Perú).Fotografía de archivo que muestra al escritor peruano Alfredo Bryce Echenique hablando en un acto en Lima (Perú).Agencia EFE
El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, uno de los últimos representantes del boom latinoamericano, ha fallecido a los 87 años, según confirmaron este martes la Casa de la Literatura Peruana y la Cátedra Vargas Llosa en sus redes sociales.

"Su obra, que abarca novela, cuento, ensayo y memorias, dejó una huella significativa en varias generaciones de lectores (...) Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amistades y a la comunidad literaria que hoy despide a uno de los narradores más destacados del país", ha lamentado la Casa de la Literatura Peruana.

La muerte del autor de novelas como 'Un mundo para Julius', novela con la que obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Perú en 1972, y 'La vida exagerada de Martín Romaña' fue adelantada, en un primer momento, por medios como el diario El Comercio y la emisora RPP, que citaron a fuentes cercanas al escritor.

La información fue confirmada luego por Álvaro Vargas Llosa, el hijo mayor de Mario Vargas Llosa, quien manifestó en X su "enorme pesar" por la muerte de Bryce Echenique, mientras que el también escritor peruano Jorge Eduardo Benavides señaló que "esta mañana nos ha dejado el queridísimo amigo Alfredo Bryce Echenique".

