Muere el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

Fotografía de archivo que muestra al escritor peruano Alfredo Bryce Echenique hablando en un acto en Lima (Perú).

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, destacado representante del boom latinoamericano, ha fallecido a los 87 años, según confirmaron la Casa de la Literatura Peruana y la Cátedra Vargas Llosa. Su obra, que incluye novelas, cuentos, ensayos y memorias, ha dejado una huella significativa en varias generaciones de lectores. La Casa de la Literatura Peruana expresó sus condolencias a familiares y amigos, destacando su relevancia en la literatura peruana. La noticia fue adelantada por medios como El Comercio y RPP, y confirmada por Álvaro Vargas Llosa y el escritor Jorge Eduardo Benavides, quienes manifestaron su pesar por la pérdida.

"Su obra, que abarca novela, cuento, ensayo y memorias, dejó una huella significativa en varias generaciones de lectores (...) Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amistades y a la comunidad literaria que hoy despide a uno de los narradores más destacados del país", ha lamentado la Casa de la Literatura Peruana.

La muerte del autor de novelas como 'Un mundo para Julius', novela con la que obtuvo el Premio Nacional de Literatura de Perú en 1972, y 'La vida exagerada de Martín Romaña' fue adelantada, en un primer momento, por medios como el diario El Comercio y la emisora RPP, que citaron a fuentes cercanas al escritor.

La información fue confirmada luego por Álvaro Vargas Llosa, el hijo mayor de Mario Vargas Llosa, quien manifestó en X su "enorme pesar" por la muerte de Bryce Echenique, mientras que el también escritor peruano Jorge Eduardo Benavides señaló que "esta mañana nos ha dejado el queridísimo amigo Alfredo Bryce Echenique".

