Calvin Harris, Dellafuente y hemlocke springs se suman al cartel del 20º aniversario de Bilbao BBK Live

Bilbao BBK Live sigue celebrando su 20º aniversario por todo lo alto con nuevas incorporaciones a su cartel de 2026. Calvin Harris, Dellafuente y hemlocke springs encabezan esta nueva tanda de confirmaciones para Kobetamendi. El festival, que se celebrará del 9 al 11 de julio, refuerza así una edición especial marcada por la diversidad y los grandes nombres.

Bilbao BBK Live, uno de los festivales de música más emblemáticos del verano europeo, intensifica aún más su cartel para la edición de su 20º aniversario, que se celebrará los días 9, 10 y 11 de julio de 2026 en Kobetamendi (Bilbao).

La promotora del evento ha confirmado una nueva tanda de incorporaciones que amplía la propuesta musical con artistas de talla internacional y voces emergentes de primer nivel. Entre los nombres más destacados figuran Calvin Harris, Dellafuente y hemlocke springs, que se unen a un line-up ya potente y diverso.

Calvin Harris, uno de los productores y DJs más influyentes de la música electrónica contemporánea, aportará su estilo único al festival, combinando energía de club con el formato masivo de los grandes escenarios.

Por su parte, Dellafuente, figura destacada de la escena española, llevará a Bilbao un espectáculo especial con su sonido propio, mezcla de tradición y modernidad que ha marcado tendencias en la música urbana nacional.

La estadounidense hemlocke springs debutará por primera vez en España con una fecha europea en el festival, consolidándose como una de las artistas revelación más comentadas del momento.

Además, el evento incluirá propuestas especiales como Vampirina Club by Metrika & D.Basto y Hotcore Party: Taichu and Friends, que llevarán la experiencia musical más allá de los escenarios tradicionales, acercando el espíritu del club y la cultura de celebración colectiva al festival.

Este nuevo impulso al cartel refuerza la apuesta de Bilbao BBK Live por una programación amplia que combine estrellas consagradas, fenómenos culturales contemporáneos y talentos emergentes, en un entorno natural que cada verano reúne a miles de asistentes nacionales e internacionales.

Los abonos para los tres días del festival continúan a la venta, con opciones de promociones especiales vigentes hasta mediados de marzo.