Habla por primera vez el director del monólogo feminista censurado por una concejala del PP: expresa su "tristeza" pero afirma que "volveremos"

El director del monólogo feminista que canceló por su cuenta y riesgo una concejala de Collado Villalba (Madrid), en plena representación, ha hablado por primera vez este martes sobre lo ocurrido. En un vídeo en el que se le ve afectado por estos hechos, ha defendido que su compañía "volverá" y ha agradecido la buena respuesta del público.

La compañía Xana Teatre funciona desde hace 14 años y ha representado 15 obras diferentes. Su director, Xavi Navarro, ha asegurado que nunca les había ocurrido nada parecido a lo que pasó este domingo 8 de marzo cuando, a los pocos minutos de empezar el monólogo por el Día Internacional de la Mujer, la concejal del Ayuntamiento de Collado Villalba, Noelia R. Díaz Vaca, subió al escenario para ponerle fin.

"Lamento mucho las faltas de respeto que ha habido", esgrimió, mientras el público no daba crédito.

Navarro ha afirmado sentir "tristeza" y "decepción" ante este acto de censura. "Ni pretendemos ni podemos gustarle a todo el mundo. Soy consciente", ha declarado. El director teatral ha relatado que la compañía había invertido mucho "trabajo, energía e ilusión" en la obra 'Ser mujer', que se anunciaba como un monólogo que reivindica el feminismo y la sororidad a partir de los 40.

"Lo que intentamos expresar es que estamos en una sociedad feminista", ha explicado.

Al mismo tiempo, Navarro ha agradecido el apoyo del público que se levantó y protestó por la cancelación y ha dejado claro que este lamentable suceso no les parará. "Volveremos", ha sentenciado.

