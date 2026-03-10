Muere el periodista Raúl del Pozo a los 89 años

El periodista y escritor Raúl del Pozo, histórico cronista político, ha muerto a los 89 años en Madrid.

El periodista y escritor español Raúl del Pozo ha muerto a los 89 años de edad, según ha adelantado el diario El Mundo.

Considerado uno de los grandes referentes de la crónica política y social en España, Del Pozo escribía la contraportada de este rotativo desde que sucedió a Francisco Umbral en 2007.

