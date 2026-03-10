Ahora

Última hora

Muere el periodista Raúl del Pozo a los 89 años

El periodista y escritor Raúl del Pozo, histórico cronista político, ha muerto a los 89 años en Madrid.

Muere el periodista Raúl del Pozo a los 89 añosMuere el periodista Raúl del Pozo a los 89 añosEP

El periodista y escritor español Raúl del Pozo ha muerto a los 89 años de edad, según ha adelantado el diario El Mundo.

Considerado uno de los grandes referentes de la crónica política y social en España, Del Pozo escribía la contraportada de este rotativo desde que sucedió a Francisco Umbral en 2007.

Estamos ampliando esta información

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump vuelve a desmentir a Trump: amenaza con golpear a Irán "20 veces más fuerte" y se fija nuevos objetivos tras dar por "casi terminada" la guerra
  2. Los bolsillos del mundo miran al estrecho de Ormuz en Irán sobre el que Trump dice plantearse "tomar el control"
  3. El Gobierno vuelve a incluir en la sanidad pública y gratuita a las personas en situación irregular
  4. El silencio ante las purgas pasa factura en Vox: de negar división cuando estaban dentro a cargar contra la dirección desde fuera
  5. Arranca el juicio de la 'casa de los horrores' de Oviedo: los padres se enfrentan a 25 años de cárcel por encerrar durante 4 años a sus tres hijos
  6. Una DANA pone en aviso naranja por nieve a Granada y trae frío, lluvia y nieve