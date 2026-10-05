Shakira suma un último concierto a su residencia en Madrid: "Gran despedida con amigos"

La cantante y Live Nation han anunciado un último concierto en el marco de su residencia en Madrid, que empezó en septiembre. El 12 de octubre, día de fiesta nacional, Shakira se despide de Madrid en su Macondo particular.

'Ahí te dejo, Madrid' sonará diferente el 12 de octubre. Porque aunque todo apuntaba a que la residencia de Shakira en Europa, que tiene lugar en Madrid, terminaba el 11 de octubre. Pero después del penúltimo fin de semana de actuaciones en la capital española, Shakira ha anunciado un nuevo concierto, una "gran despedida con amigos" en su Macondo Particular.

En una ciudad construida ad hoc para su residencia en el recinto de Iberdrola Music, en el distrito madrileño de Villaverde, que lleva el nombre, en honor a Gabriel García Márquez, de Macondo Park, el estadio albergará el 13.º y último concierto de la colombiana en la capital en un día recogido como festivo en el calendario laboral, el 12 de octubre.

"Esta es tu última oportunidad de para formar parte de esta historia", señalan desde Live Nation, una historia que ha acogido a unas 55.000 personas cada día durante los fines de semana en los que ha actuado en Madrid.

Una "gran despedida con amigos" puede querer decir que Shakira se subirá al escenario con otros artistas, aunque por ahora no hay información al respecto: hasta el martes no desvelarán "todos los detalles" de esta última actuación. Hasta ahora, han acompañado a Shakira en el escenario del Macondo Park de Madrid artistas de la talla de Laura Pausini, Alejandro Sanz o Dua Lipa.

Las entradas para el último concierto de Shakira en Madrid saldrán en preventa para socios de SMusic el martes a las 15:00h, y en venta general al día siguiente, desde las 10:00h de la mañana, en Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

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