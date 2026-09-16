Rosalía y Karol G empatan a siete nominaciones en los Latin Grammy junto a Drexler y Ca7riel & Amoroso

Así ha sido el primer concierto de Rosalía en Barcelona con su 'Lux Tour': lágrimas, risas y Yolanda Ramos

Los detalles Ambas lograron catapultar sus álbumes conceptuales, 'Lux' y 'Tropicoqueta', respectivamente, en tres de las categorías reina.

La española Rosalía y la colombiana Karol G brillan entre los nominados a los Latin Grammy con siete candidaturas, empatadas con los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el uruguayo Jorge Drexler, aunque el mayor número de nominaciones ha sido para el compositor y productor mexicano Edgar Barrera, con diez, anunció este miércoles la Academia Latina de la Grabación.

Ambas lograron catapultar sus álbumes conceptuales, 'Lux' y 'Tropicoqueta', respectivamente, en tres de las categorías reina: mejor álbum del año, así como a mejor grabación y mejor canción del año por sus éxitos 'Coleccionando heridas' y 'La perla'.

Además, Rosalía está nominada a mejor canción pop, por 'La perla'; mejor álbum de música alternativa; mejor canción en lengua portuguesa por 'Memória', junto a Carminho, y mejor vídeo musical en versión corta, por 'Sauvignon Blanc'. Y Karol G., mejor interpretación urbana junto a Eddy Lover, por 'Dile luna'; mejor interpretación de reguetón, por 'Verano rosa'; mejor álbum de música urbana y mejor canción regional mexicana, por 'Ese hombre es malo'.

En la carrera por alzarse a mejor disco del año, mejor canción y mejor grabación, la colombiana y la española competirán junto a Ca7riel & Paco Amoroso (su disco es 'FREE SPIRITS') y Jorge Drexler ('Taracá), quienes también parten con siete candidaturas en la 27ª edición de estos premios, los más importantes para la industria musical de habla hispana.

Los argentinos competirán a mejor canción y mejor canción de pop rock, por 'Hasta Jesús tuvo un mal día', con Sting; a mejor interpretación de música electrónica, con Fred Again, por 'Beto's Horns-Fred Remix'; mejor álbum de música alternativa y mejor video en versión larga, por 'FREE SPIRITS (The Film)'. Y el uruguayo luchará con '¿Cómo se ama?', a mejor canción y grabación, además de a mejor canción alternativa, por 'Ante la duda, baila'; mejor álbum de cantautor; mejor canción de cantautor, por 'Las palabras', y mejor canción de raíces, por 'El tambor chico', con Facundo Balta.

Por su parte, la mexicana Silvana Estrada y la chilena Mon Laferte completan el podio de artistas más nominados, con seis candidaturas, incluidas grabación del año con 'Dime' y 'FEMME FATALE' y álbum del año, con 'Vendrán Suaves Lluvias' y 'FEMME FATALE', respectivamente.

Completan las nominaciones a mejor álbum, '¿Dónde es el After?', de Rawayana; 'MUDA', de Carín León; 'La Vida Era Más Corta', de Milo J. (que acumula cinco nominaciones a sus 19 años) Y 'EQUILIBRIVM’, de Anitta.

Las de canción con 'Mi gran amor', de Becky G y Carlos Santana; 'Humano', de Juanes y Vivir Quintana; 'Solifican12', de Milo J, y 'Nilo', de Zanna.

Y las de grabación con 'O Amor Nos Encontrou', de Loulu Gilberto; 'Desde que te tengo', de Carín León; 'Niño', de Milo J. y 'Alma', de Elena Rose.

Otros nominados y categorías

Otros nominados en esta edición son Leiva, que cuenta con dos candidaturas, a mejor vídeo musical versión larga y mejor canción pop/rock, por 'Hasta que me quede sin voz'; la catalana Bad Gyal, que aspira a mejor interpretación reguetón ('Choque') y mejor álbum de música urbana ('Más cara'); o el compositor venezolano Gustavo Dudamel, con también dos candidaturas a mejor álbum de música clásica, por 'Gabriela Ortiz: Yanga' y 'Odyssey'.

También cuentan con candidaturas el argentino Bizzarrap (mejor interpretación urbana y mejor interpretación urbana, ambas con Daddy Yankee), el español Alejandro Sanz (mejor álbum de pop contemporáneo, por '¿Y ahora qué +?' o el puertorriqueño Rauw Alejandro (mejor interpretación de reguetón y mejor canción urbana).

Mientras que en el apartado de álbum de música flamenca, los nominados son Yerai Cortés, por 'POPULAR'; Mercedes Luján, por 'Origen & revolución'; Mayte Martín, por 'In Illo Tempore', y José Mercé, por 'José Mercé canta a Manuel Alejandro'.

Otros nominados españoles son la cineasta Carla Simón, junto a Mónica Blas, Claudia Mayer, Óscar Romagosa y Albert Soler, que optarán a mejor vídeo en versión larga por el corto 'Flamenco'; el grupo Hakuna, a mejor álbum cristiano en español por 'Tú', o Fernando Velázquez, que opta a mejor música para medios visuales por 'Las muertas', para la serie homónima.

Nueva música

En el apartado a mejor artista nuevo, que reconoce el impacto y el surgimiento de un nuevo talento en la industria, la Academia Latina de la Grabación reconoció a los mexicanos Delilah, Sofia Monroy, Arath Herce, Macario Martínez y la colombiana ARIA VEGA.

En esta terna también se encuentran el peruano FABIAN, los brasileños Loulu Gilberto y Dora Sanches y Zeca Veloso; la venezolana Maye y la costarricense Kendall Peña.

La normativa de los Latin Grammy establece que las canciones consideradas para las nominaciones de sus premios deben contener un 60 % de la letra en español, portugués o cualquier idioma autóctono regional. Los ganadores se conocerán en una gala que se celebrará el próximo 12 de noviembre en Las Vegas.

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