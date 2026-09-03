Ahora

Viral

Este es el romántico videoclip de Karol G y Bruno Mars cantando 'Still'

"Con Karol G pasa lo mismo que pasó con Shakira, que según cumplen años están más guapas", destaca Alfonso Arús al ver en este vídeo el videoclip de 'La Bichota' con Bruno Mars.

Este es el romántico videoclip de Karol G y Bruno Mars cantando 'Still'

Karol G y Bruno Mars han lanzado el romántico videoclip de su canción conjunta, 'Still'. Según explica Tatiana Arús, el videoclip, que puedes ver en el vídeo que hay sobre estas líneas, "se grabó de manera casual": "'La Bichota' invitó a Bruno Mars a uno de sus conciertos, donde fraguaron la colaboración y grabaron las imágenes que, finalmente, acabaron siendo el videoclip". Por su parte, Alfonso Arús destaca que "con Karol G pasa lo mismo que pasó con Shakira, que según cumplen años están más guapas".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de la crisis migratoria de Ceuta | Sánchez cifra en 70.000 los migrantes que entraron e insiste en la "colaboración estrecha" con Marruecos para el retorno
  2. El delegado del Gobierno en Madrid condena "los actos violentos" en la manifestación en apoyo a Ceuta: "La violencia nunca es el camino"
  3. El sueldo medio ya no es suficiente: la mitad de los europeos solo puede comprar un estudio de menos de 50 m2
  4. ¿Qué es la guerra híbrida? Así busca Rusia desestabilizar a Europa con maniobras como el ataque en Leipzig
  5. Petróleo sí, democracia no: EEUU y Venezuela ensalzan su acuerdo petrolífero mientras Trump asegura que el país caribeño no está preparado para unas elecciones
  6. Septiembre arranca con calor extremo y con hasta 11 comunidades en alerta por las altas temperaturas