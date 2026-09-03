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Este es el romántico videoclip de Karol G y Bruno Mars cantando 'Still'
"Con Karol G pasa lo mismo que pasó con Shakira, que según cumplen años están más guapas", destaca Alfonso Arús al ver en este vídeo el videoclip de 'La Bichota' con Bruno Mars.
Karol G y Bruno Mars han lanzado el romántico videoclip de su canción conjunta, 'Still'. Según explica Tatiana Arús, el videoclip, que puedes ver en el vídeo que hay sobre estas líneas, "se grabó de manera casual": "'La Bichota' invitó a Bruno Mars a uno de sus conciertos, donde fraguaron la colaboración y grabaron las imágenes que, finalmente, acabaron siendo el videoclip". Por su parte, Alfonso Arús destaca que "con Karol G pasa lo mismo que pasó con Shakira, que según cumplen años están más guapas".
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