Así suena 'La Perla', la canción de Rosalía llena de 'zascas' a Rauw Alejandro y C. Tangana: "Terrorista emocional"

Rosalía canta hasta en 14 idiomas en 'Lux', su nuevo disco, donde, entre otras canciones, está 'La Perla', un tema repleto de 'zascas' a sus exparejas como Rauw Alejandro y C. Tangana: "Rompecorazones nacional".

Después de varias filtraciones y una gran campaña de marketing, Rosalía ha lanzado 'Lux', su cuarto disco de estudio. "Van viento en popa las reproducciones, por ejemplo, La Perla lleva ya 86.000 reproducciones", explica Tatiana Arús en el plató, donde detalla que esa canción está llena de "zascas" a sus exparejas, en concreto, a Rauw Alejandro y C. Tangana con letras como:

"Playboy, un campeón gasta el dinero que tiene y también el que no" o "la decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial". Tras escuchar parte de la canción en el vídeo principal de esta noticia, Alfonso Arús afirma que "ríete tú del Twingo", en referencia a la canción de Shakira contra Gerard Piqué y Clara Chía.

"Desde la canción es un gran necio, estúpido engreído, no había visto cosa igual", afirma, por su lado, Angie Cárdenas en el plató, donde Tatiana Arús detalla que Rosalía canta en 14 idiomas: "Español, catalán, inglés, latín, japonés, italiano, alemán, ucraniano, árabe, siciliano, francés, hebreo, portugués y mandarín".

