Los Javis prometen "dejarse la piel" en los Oscar: "Es increíble que la historia española interese tanto"

¿Qué han dicho? Ambos cineastas han confesado que es un "sueño" representar al cine español. "Vamos a dejarnos la piel para llegar lo más lejos posible. Muchísimas gracias por la confianza", han indicado.

'La bola negra', dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, ha sido seleccionada para representar a España en los Oscar 2027 en la categoría de Mejor Película Internacional. Alejandro Amenábar, el último español en ganar este premio con 'Mar adentro', anunció la elección en la sede de la Academia de Cine. Calvo y Ambrossi, emocionados y desde Toronto, destacaron la relevancia de la película al abordar una "herida reciente" de la historia española. Ambos cineastas resaltan la recepción positiva en festivales internacionales y piden apoyo nacional para que la película tenga éxito en los Oscar. La cinta, que combina una mirada contemporánea al cine clásico, es considerada exigente pero universal, apelando a la empatía y comprensión entre generaciones.

'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, es la película española elegida por los académicos de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional en los premios Oscar de la Academia de Hollywood, que se celebrará el 14 de marzo de 2027 en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EEUU).

Así lo ha anunciado el cineasta Alejandro Amenábar en la sede de la Academia de Cine, superando a las otras dos candidatas: 'El Ser Querido', de Rodrigo Sorogoyen, y 'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa. Precisamente, Amenábar fue el último español en conseguir el Oscar a Mejor Película Internacional con 'Mar adentro' en 2005.

Tras conocer la noticia, Javier Calvo y Javier Ambrossi han atendido a los medios españoles en una videollamada desde Toronto, donde están presentando su película en el Festival de la ciudad canadiense. "Últimamente estoy pensando mucho en mis abuelos, al final 'La bola negra' es su historia y la nuestra reciente. Es increíble que la historia de España y toda nuestra cultura interese tanto", ha celebrado Calvo, al tiempo que ha agregado que la película aborda una "herida que todavía está muy reciente".

"Vamos a dejarnos la piel para llegar lo más lejos posible. Muchísimas gracias por la confianza. Allá vamos", ha señalado Calvo, mientras que Ambrossi ha reconocido que estaba en "shock" y "temblando". "Es muy emocionante para nosotros, de verdad que significa mucho", ha admitido Ambrossi.

Javier Calvo ha explicado que espera que la película provoque en el espectador una sensación similar a la que él experimentaba cuando iba al cine. "Cuando yo iba al cine y salía de las salas sentía que era una persona nueva y que la calle estaba diferente. Espero que los espectadores sientan que algo dentro ha cambiado, aunque sea un poco", ha afirmado.

Asimismo, ha recordado la recepción que ha tenido la película en Toronto. "Ayer fue una noche mágica, lo que pasó en el teatro fue increíble, la ovación, cómo nos miraba la gente. Estaban llorando, se sintió algo muy mágico. Algo similar a Cannes", ha destacado.

Ambos cineastas han confesado que es un "sueño" representar al cine español, especialmente en un año tan bueno. "Qué año para el cine español", ha añadido Calvo, que ha querido mandar "un abrazo fuerte a las otras películas nominadas" porque, según ha dicho, "también se lo merecen".

Ambrossi pide apoyo a España para "dar fuego al asunto"

"Nosotros sabemos que vamos a vivir en una maleta durante varios meses. Será duro, poco descanso, pero todo es porque la película llegue lo más lejos posible, al mayor número de gente, que todo lo que hemos trabajado y nos hemos dejado la piel sea de la gente. Creo que este es el objetivo", ha explicado Calvo.

Por su parte, Ambrossi ha apelado al apoyo nacional para que la película viaje por todo el mundo y logre posicionarse en los Oscar. "Con el apoyo de mi país le voy a dar muchísimo más fuego al asunto. A partir de hoy me voy a permitir el lujo de pensar que es posible", en relación a tener el máximo número posible de nominaciones en Hollywood.

En este sentido, ha destacado la acogida que está teniendo la cinta entre públicos diferentes. "La película gusta a gente de todo tipo. La mejor baza de esta cinta, según nos han dicho los de Netflix, es que representamos al futuro. Netflix está apostando por una película que habla del pasado, pero que representa una generación del futuro", ha explicado.

Recepción internacional

Sobre la recepción internacional, Calvo ha destacado la recepción internacional de la película, que combina una "mirada contemporánea al cine clásico". "Visualmente les gusta muchísimo, pero la emoción lo es todo, salen destruidos", ha apuntado.

"Cada día que la veas vas a descubrir cosas diferentes. Cualquier generación o manera de pensar se va a encontrar una película que le va a hablar", ha añadido Javier Ambrossi, que ha subrayado que la gente ve la película igual en España que fuera. Es impresionante cómo hacen suya la historia", ha afirmado.

Por último, Ambrossi ha confesado que 'La bola negra' "no es una película fácil", ya que es "exigente con el espectador". "Todo el espíritu que tiene la película gusta mucho, se acercan a ella como algo que nunca han visto. Es una historia universal y eso lo entiende cualquier, pero vivimos en un mundo que necesita que entendamos más al otro", ha concluido.

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