Ed Sheeran, cada vez más solo: cuatro artistas abandonan el tour por el veto a Macklemore por su apoyo a Palestina

Cuatro de los artistas que debían acompañarle en Norteamérica y Suramérica anuncian su retirada en solidaridad con el rapero, excluido del cartel por sus mensajes a favor de Palestina.

La gira de Ed Sheeran en Norteamérica y Suramérica enfrenta complicaciones tras la salida de cuatro artistas teloneros en solidaridad con Macklemore, quien fue apartado del cartel por pronunciarse a favor de Palestina. Aaron Rowe, Beoga, Lukas Graham y Finneas decidieron retirarse en protesta, sumando presión sobre Sheeran. Macklemore había expresado su apoyo a Palestina durante conciertos, lo que provocó críticas y su exclusión por parte de la promotora Messina Touring Group. Ed Sheeran, al romper su silencio, lamentó el conflicto, pero afirmó no querer politizar su plataforma. La controversia ha generado un debate público, afectando la gira y la imagen del cantante.

La gira de Ed Sheeran por Norteamérica y Suramérica se ha visto sacudida este martes por la salida de cuatro de sus artistas teloneros. Aaron Rowe, Beoga, Lukas Graham y Finneas han anunciado su retirada del tour en solidaridad con Macklemore, apartado del cartel después de pronunciarse a favor de Palestina durante sus conciertos.

La desbandada llega horas después de que Sheeran rompiera su silencio sobre la exclusión del rapero y atribuyera la decisión a los promotores de la gira. Rowe y Lukas Graham tenían previsto sustituir a Macklemore en las fechas estadounidenses que aún quedan por celebrar. Beoga, por su parte, venía acompañando a Sheeran durante los conciertos e interpretando junto al cantante varios temas, algunos de ellos coescritos por la banda folk irlandesa.

Finneas, hermano y colaborador musical de Billie Eilish, tenía previsto incorporarse a la gira suramericana de Sheeran más adelante este año. Su salida añade una nueva grieta a una gira que hasta ahora había transcurrido lejos del conflicto político.

"Los artistas no deben ser silenciados cuando alzan la voz por los oprimidos", escribió Finneas en Instagram al anunciar que no participaría en las próximas fechas. El músico aprovechó además su mensaje para expresar su respaldo a Palestina y a su pueblo.

Los integrantes de Beoga apelaron también a la historia de Irlanda para explicar su decisión. "Como pueblo irlandés conocemos el colonialismo de primera mano", señalaron.

La sucesión de renuncias coloca ahora a Sheeran ante una presión creciente. El cantante había tratado hasta ahora de mantenerse al margen de la disputa entre Israel y Palestina y de evitar convertir sus conciertos en un escenario político. En ocasiones anteriores había defendido que sus seguidores acudían a sus actuaciones para escuchar música, no para hablar de política. La polémica en torno a Macklemore le ha obligado, sin embargo, a fijar públicamente su posición.

El origen de la polémica

Todo comenzó el 4 de septiembre, durante el primero de los dos conciertos que Ed Sheeran ofreció en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Macklemore ejercía entonces como telonero. Sobre el escenario interpretó 'Hind’s Hall', una canción compuesta como muestra de apoyo a la causa palestina, mientras las pantallas del estadio proyectaban imágenes relacionadas con la guerra de Gaza.

La escena volvió a repetirse al día siguiente. Y con ella crecieron las críticas y el debate alrededor del rapero estadounidense.

"He dicho: ¡Palestina libre! Quiero que esas palabras se escuchen alto y claro, para que la gente de Gaza y de toda Cisjordania ocupada sepa que no nos hemos olvidado de ellos", entonó Macklemore ante el público. "No expresar lo que siento para mantener mi propia comodidad y la comodidad del público... sería el día en que dejaría de merecer estar sobre un escenario (...) Criticar a Israel, criticar el apartheid, o estar en contra del genocidio no es, de ninguna manera, una crítica hacia vosotros. Mi mensaje es de paz, de amor; de que todos los seres humanos sean tratados con dignidad, respeto e igualdad".

Sus palabras provocaron una reacción inmediata. En redes sociales se sucedieron los mensajes de apoyo al rapero de Seattle, pero también las críticas a su postura. Entre quienes cuestionaron públicamente al artista estuvieron compañeros de profesión como Pink o el guitarrista Joe Bonamassa.

Las críticas más duras llegaron también desde organizaciones y figuras empresariales vinculadas a la comunidad judía estadounidense. El Consejo Israelí-Estadounidense (IAC), la plataforma StopAntisemitism y la Anti-Defamation League (ADL) se pronunciaron contra el artista. También lo hizo Robert Kraft, propietario de los New England Patriots y fundador de la Foundation to Combat Antisemitism.

La controversia terminó afectando directamente a la gira. Messina Touring Group, promotora de los conciertos de Ed Sheeran, decidió retirar a Macklemore del cartel después de que, según explicó, varios recintos se negaran a permitir que los conciertos se celebrasen con el rapero entre los artistas participantes.

El propio Macklemore ha atribuido su salida a las presiones ejercidas por algunos de estos empresarios, entre ellos Robert Kraft.

La postura de Ed Sheeran

Sheeran se pronunció este martes después de que el propio Macklemore denunciara que varios estadios habían vetado su participación como telonero. El cantante confirmó esa circunstancia y trató de explicar su posición ante el conflicto.

"Estoy horrorizado por el conflicto entre Israel y Palestina. El sufrimiento y dolor causado a ambas partes es una tragedia humana", escribió Sheeran, antes de equiparar la situación con "las demasiadas guerras que hay en el mundo y que no deberían tolerarse".

El británico aseguró que no quería "usar (su) plataforma profesional para hacer política". Al mismo tiempo, afirmó respetar a Macklemore por defender públicamente sus ideas, aunque explicó que él prefiere utilizar su fama "como un lugar seguro, un refugio para mantener la diplomacia y dejar el diálogo abierto".

Sheeran puso además el foco en su equipo. Recordó que sus músicos y técnicos "se ganan la vida" con la gira y defendió que sus seguidores son también una prioridad.

Macklemore, por su parte, evitó responsabilizar directamente a Sheeran. Lo describió como un amigo y reconoció que el cantante se encontraba en una situación "jodida".

Mientras tanto, las cuentas de Ed Sheeran en Instagram se han llenado de mensajes relacionados con la polémica, muchos de ellos de tono propalestino. La salida de cuatro artistas de su gira añade ahora un nuevo capítulo a una controversia que comenzó con una actuación sobre un escenario y que ha terminado colocando al propio Sheeran en el centro de un debate del que había intentado mantenerse al margen.

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