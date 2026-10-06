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El Apocalipsis' de Joseph Foret

Roban un libro de valor incalculable y 210 kilos de peso con la cubierta de Salvador Dalí de un museo de Francia

Los detalles El ejemplar completo fue concebido como una obra de arte total, imaginada y publicada por Joseph Foret, basada en el Libro del Apocalipsis. Solo su cubierta, de bronce, pesa aproximadamente 150 kilos.

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El libro de Joseph Foret, 'El Apocalipsis' ha sido robado del centro de arte contemporáneo de Issoire, ubicado en la Auvernia francesa. Se trata de un ejemplar de valor incalculable y de 210 kilogramos de peso cuya cubierta está esculpida en bronce por Salvador Dalí.

La Fiscalía de Clermont-Ferrand ha confirmado que el robo tuvo lugar la noche del domingo 4 al lunes 5 de octubre y la sección de investigación de la gendarmería de la localidad está a cargo de la investigación, según la información publicada por el medio francés ICI Pays d'Auvergne.

El ejemplar original es único y pesa aproximadamente 210 kilos. Solo su cubierta pesa aproximadamente 150 kg. El ejemplar completo fue concebido como una obra de arte total, imaginada y publicada por Joseph Forêt, basada en el Libro del Apocalipsis.

El propietario de la obra, Christian Karoutzos, ha expresado su consternación ante el robo. "Es una obra maestra, digna de una catedral, única en el mundo. Francia fue asesinado anoche, el patrimonio francés fue asesinado", ha expresado el coleccionista, según recoge el medio francés ICI Pays d'Auvergne.

Este robo se suma a otras obras de arte que han sido sustraídas en otros museos europeos. El robo más conocido fue el perpetrado en el Museo del Louvre, en París, el 19 de octubre de 2025 en el que los ladrones se llevaron nueve piezas de las Joyas de la Corona de Francia de la Galería de Apolo. La operación duró entre siete y ocho minutos y tuvo lugar durante el horario de apertura habitual.

Más recientemente y también en Francia dos ladrones irrumpieron en un museo dedicado a Pierre-Auguste Renoir, llevándose cuatro obras de arte, dos de las cuales dejarán atrás cuando huían. Las obras fueron valoradas en 10 millones de dólares.

En España, el caso más reciente fue el robo del Tesoro de Villena, en Alicante, en agosto, donde los asaltante se llevaron en apenas cuatro minutos parte del conjunto de oro, plata, hierro y ámbar data en la Edad del Bronce, además de tres coronas de la Virgen y el Niño que también custodiaba el centro.

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