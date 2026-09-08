"Abascal no es blanco, es negro, pero no lo sabe": la reflexión de Víctor Manuel sobre los discursos xenófobos

Víctor Manuel conversa con Iñaki López de su carrera musical, la dura experiencia con su madre con alzhéimer y la situación política de España y el mundo, con el auge de la extrema derecha y los discursos contra la inmigración.

Iñaki López ha tenido la oportunidad de sentarse con Víctor Manuel, con el que ha hablado de muy diversos temas, desde el momento de su carrera musical hasta la situación política de España.

El músico afirma que sigue teniendo ganas de escribir canciones: "A mi el plan de ir a ver obras por la calle no me tienta nada", comenta Víctor Manuel, que también opina sobre la música actual y considera que "tampoco tenemos que chulear demasiado", porque en su época, "cantábamos Juanita Banana y Mami qué será lo que tiene el negro".

Respecto a sus coetáneos Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel cree que el primero "va a volver todavía", mientras que el segundo "no me parece que tenga ganas de cantar, pero sí le gustaría hacerlo de vez en cuando".

El artista también habla de su lado más personal y de su madre, que falleció de alzhéimer: "No hay nada más devastador para la familia y, por supuesto, para el enfermo", comenta Víctor Manuel, que asegura que "si hubiese tenido cojones y una almohada la hubiese ahogado en un momento determinado". En este sentido, recuerda ver a su madre "devastada" por la enfermedad, pero que en algún momento le decía "tírame al tren".

"En este país hay gente que piensa que no es negra"

El músico también ha hablado de política y mantiene su convicción en que "la sociedad puede ser mejor": "El mundo está lleno de gente estupenda y hay un montón de hijos de puta, como ha habido toda la vida".

También cree que se nos ha olvidado que España también fue un país de emigrantes, hasta el punto de que ha llegado a discutir con personas que habían emigrado y ahora tienen un discurso contra la inmigración: "En este país todavía hay gente que piensa que no es negra y que es blanca", afirma Víctor Manuel, que añade que "Abascal no es blanco, es negro, pero no lo sabe".

Respecto a Trump, sostiene que "este tipo de imbéciles nos sorprende mucho, pero aquí hemos votado a imbéciles notables que se llaman Jesús Gil o José María Ruiz Mateos". De hecho, opina que "a lo mejor porque no hemos tenido más oportunidades, no hemos votado a más".

Víctor Manuel también reaccionaba a los malos resultados del informe Pisa, según él un peligro sobre todo para el espíritu crítico de los jóvenes y la forma en que interpretan la realidad. Sin embargo, considera que "no está todo perdido" y, como los sueldos de los educadores, es "enmendable".

"Nos fijamos mucho en si se conecta mucho a los niños a TikTok, pero no nos preocupamos de si las educadoras infantiles de Madrid están en huelga y salen a la calle todos los días a protestar", sentencia.

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