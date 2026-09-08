Santi Balmes, cantante de Love of Lesbian, alerta de la amenaza ultra: "Puede que luego nos arrepintamos"

Mientras tanto... La respuesta de Vox en Molina de Segura, donde se celebró el concierto en el que el cantante compartió esta reflexión, ha sido cuestionar que pueda expresar sus opiniones políticas durante el espectáculo.

Durante su concierto en el B-Side Festival de Molina de Segura, Santi Balmes, líder de Love of Lesbian, reflexionó sobre la situación política y social actual, instando al público a votar para contrarrestar el avance de la extrema derecha. Balmes advirtió que abstenerse podría tener consecuencias indeseadas. En respuesta, Vox de Molina de Segura criticó al cantante, sugiriendo que sus opiniones políticas no deberían formar parte de un concierto. El partido afirmó que quien paga una entrada busca música, no lecciones políticas, en una reacción que resultó previsible.

El vocalista y líder de Love of Lesbian, Santi Balmes, ha aprovechado unos minutos de su concierto en el B-Side Festival de Molina de Segura para reflexionar sobre la situación política y social del país y del mundo en general.

El artista ha mandado un contundente mensaje en el que ha hablado de la necesidad de no quedarse en casa y acudir a votar ante el avance de la extrema derecha.

"Si nos distraemos, la extrema derecha esta ahí. Cada vez que los dejamos pasar y cada vez que nos quedamos en casa y no vamos a votar, aunque sea con una pinza en la nariz, puede que luego nos arrepintamos", ha advertido.

Vox no ha dudado en responder a estas declaraciones y la formación del partido en Molina de Segura ha compartido un mensaje dirigido hacia el cantante que comienza con un contudente "zapatero a tus zapatos".

Una publicación en la que cuestionan que pueda expresar sus opiniones políticas durante un concierto. "Tu opinión política no es parte del show. Si vas a oír propaganda, avisa y que cada cual decida si entra. Quien paga una entrada va a escuchar música, no a que le den lecciones", han sostenido desde el partido. Una respuesta que ha sido tan simple como previsible.

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