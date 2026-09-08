Ahora

Ante el avance de la extrema derecha

Santi Balmes, cantante de Love of Lesbian, alerta de la amenaza ultra: "Puede que luego nos arrepintamos"

Mientras tanto... La respuesta de Vox en Molina de Segura, donde se celebró el concierto en el que el cantante compartió esta reflexión, ha sido cuestionar que pueda expresar sus opiniones políticas durante el espectáculo.

Imagen de archivo del cantante de Love of Lesbian, Santi Balmes.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El vocalista y líder de Love of Lesbian, Santi Balmes, ha aprovechado unos minutos de su concierto en el B-Side Festival de Molina de Segura para reflexionar sobre la situación política y social del país y del mundo en general.

El artista ha mandado un contundente mensaje en el que ha hablado de la necesidad de no quedarse en casa y acudir a votar ante el avance de la extrema derecha.

"Si nos distraemos, la extrema derecha esta ahí. Cada vez que los dejamos pasar y cada vez que nos quedamos en casa y no vamos a votar, aunque sea con una pinza en la nariz, puede que luego nos arrepintamos", ha advertido.

Vox no ha dudado en responder a estas declaraciones y la formación del partido en Molina de Segura ha compartido un mensaje dirigido hacia el cantante que comienza con un contudente "zapatero a tus zapatos".

Una publicación en la que cuestionan que pueda expresar sus opiniones políticas durante un concierto. "Tu opinión política no es parte del show. Si vas a oír propaganda, avisa y que cada cual decida si entra. Quien paga una entrada va a escuchar música, no a que le den lecciones", han sostenido desde el partido. Una respuesta que ha sido tan simple como previsible.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. España registra sus peores datos históricos en el Informe PISA: los alumnos se hunden en Lectura, Matemáticas y Ciencias
  2. Varios encapuchados hieren a un niño migrante en la cabeza tras dispararle con perdigones en el asentamiento de El Príncipe, en Ceuta
  3. Cataluña inicia el curso escolar con una huelga educativa: los profesores cortan durante unos minutos las principales vías de Barcelona
  4. El Tribunal Supremo suspende de manera cautelar la 'ley de nietos' y condiciona las inscripciones en el censo electoral
  5. Netanyahu ignoró unas advertencias explícitas sobre el ataque de Hamás del 7-O de 2023
  6. El calor extremo llega a su fin: la entrada de un frente provocará que los termómetros se desplomen