Penélope Cruz y Javier Bardem hablan claro desde Venecia sobre poder, élites y una sociedad cada vez más manipulada: "Siento una mezcla de pena y rabia"

Los detalles Los actores españoles han defendido poder hablar en público de política o de ciertos temas sensibles, más aún cuando interpretan papeles comprometidos como en el caso de 'Bunker', su nueva película juntos.

Penélope Cruz y Javier Bardem han abordado temas sensibles durante el estreno de su película 'Bunker' en Venecia. Ambos actores defienden la importancia de hablar públicamente sobre política y cuestiones sociales, especialmente cuando sus roles son comprometidos. Cruz expresó su preocupación por la manipulación social y el uso de las personas como marionetas, aunque encuentra esperanza en la conciencia creciente de los jóvenes. Bardem, por su parte, subrayó la responsabilidad que conlleva tener un altavoz público, destacando que su voz tiene un alcance mayor que la de un ciudadano promedio. A pesar de las discusiones sobre poder y política, Bardem concluyó con humor que nunca discuten entre ellos.

Penélope Cruz y Javier Bardem suelen hablar sin tapujos. La tarde de este martes han vuelto a hacerlo en el estreno de 'Bunker', su nueva película juntos. Ambos han defendido poder hablar en público de política o de ciertos temas sensibles, más aún cuando interpretan papeles comprometidos como en este caso.

Han llegado juntos a Venecia, pero el estreno de 'Bunker' les obliga a hablar de algo que va mucho más allá del cine: del poder y de las élites. Y de una sociedad cada vez más manipulada. "Hay tantas cosas que tocamos en esta película que sería realmente contradictorio estar aquí y decir: 'Oh, no quiero hablar de eso', o de aquello otro, es imposible", ha afirmado la actriz.

Por eso, han hablado de política, Cruz lo ha hecho, además, desde la preocupación: "Siento una mezcla de pena y rabia, de como cada vez somos más utilizados como marionetas". Ha dicho que cada vez es algo más evidente y ha reconocido que el panorama le preocupa: "Soy una persona optimista, pero este tema lo veo bastante oscuro".

Pese a esto, ha afirmado que encuentra una esperanza entre los jóvenes. "Lo que me salva es ver que la gente joven se está dando cuenta mucho más de lo que pensamos de todas estas trampas", ha asegurado. Una preocupación que conecta con el poder y con quien toma las decisiones.

Bardem, en cambio, ha introducido otra cuestión: la responsabilidad de quienes tienen altavoz. "No sé nada de la moralidad de nadie, apenas conozco la mía", ha dicho el actor.

Aunque sí tiene claro que hablar públicamente implica responsabilidad: "Creo que como artistas tenemos una responsabilidad", ha dicho, porque su voz llega más lejos. "Obviamente yo tengo más relevancia de lo que tiene un conductor de taxi, porque yo tengo este micro y vosotros me escucháis", ha manifestado.

Después de hablar de poder, de política y de responsabilidad ha llegado la ultima pregunta. "¿Nosotros discutimos? No, nunca", ha contestado el actor. Y en esto parece que no hay debate.

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