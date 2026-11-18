Los detalles Tras un año de descanso para regenerar sus terrenos, el emblemático festival británico regresará a Worthy Farm del 23 al 27 de junio con un cartel que incluye el debut de Kraftwerk y la actuación de Cher en el tradicional espacio de las leyendas.

Harry Styles debutará como uno de los grandes cabezas de cartel en el festival de Glastonbury 2027, compartiendo escenario con artistas como Sam Fender, Billie Eilish y Cher. Tras un año de descanso en 2026 para regenerar los terrenos, el festival regresará del 23 al 27 de junio a Worthy Farm, en Somerset. Cher protagonizará el espacio de "leyendas" y Kraftwerk debutará en el escenario West Holts. Emily Eavis, organizadora del evento, expresó su entusiasmo por el regreso del festival y su cartel de artistas destacados. Las entradas se agotaron rápidamente, reflejando la alta demanda tras el paréntesis del año anterior.

Harry Styles debutará en el festival de Glastonbury en 2027 como uno de los grandes cabezas de cartel, en una edición que también contará con Sam Fender, Billie Eilish y Cher, entre otros nombres destacados. Así lo anunciaron este miércoles los organizadores del emblemático certamen musical británico.

Tras un año de descanso en 2026 para permitir la regeneración de los terrenos, Glastonbury regresará del 23 al 27 de junio de 2027 a Worthy Farm, en Pilton, condado de Somerset, al oeste de Inglaterra.

Entre los artistas confirmados figura Cher, que protagonizará el tradicional espacio de las "leyendas" el domingo por la tarde, una actuación que suele ocupar un lugar destacado en la programación del festival. El cartel incluye también a Sombr, Sienna Spiro, Lily Allen, The Streets, Chase & Status, Kacey Musgraves, Primal Scream y Adéla, una de las nuevas promesas del pop.

Otra de las grandes novedades será el debut de Kraftwerk en Glastonbury. Los pioneros alemanes de la música electrónica ofrecerán un concierto como cabezas de cartel en el escenario West Holts, el tercero de mayor tamaño del recinto. También participará la banda experimental canadiense Angine de Poitrine, conocida por su particular propuesta de rock progresivo y sus llamativos trajes de lunares.

"Estamos encantados de regresar después de este año de descanso. Ahora que nos adentramos en el invierno tras este periodo de tranquilidad, queríamos ofrecerles un adelanto musical de lo que les espera en Glastonbury 2027, con esta selección de artistas increíbles", señaló la organizadora Emily Eavis. "Tenemos muchas ganas de recibirlos en Worthy Farm el próximo junio para compartir unos momentos inolvidables", añadió.

La actuación de Sam Fender llegará previsiblemente con nueva música bajo el brazo, ya que se espera que el músico publique un nuevo álbum antes de su paso por el festival. Su concierto coincidirá, además, con su gira "Proper Massive Stadium Tour".

La expectación por la próxima edición ya quedó patente el pasado octubre, cuando las entradas se agotaron en menos de 45 minutos. La demanda fue especialmente elevada después del paréntesis de 2026, pese a que los abonos superaban las 400 libras (unos 476 euros).

En la edición de 2025, los tres principales puestos del escenario Pyramid, el más emblemático del festival, estuvieron ocupados por la banda británica The 1975, el legendario cantautor Neil Young y la estrella estadounidense del pop Olivia Rodrigo.

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