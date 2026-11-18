es el primer libro de Sara Bonet. La divertidísima y emotiva historia de una niña de doce años que teme haber perdido su infancia para siempre.

La vida cambió definitivamente un domingo por la noche, cuando parecía que nada importante podía ocurrir. Viruta se quedó dormida viendo el telediario, como cada semana. Y esperó, como había ocurrido hasta entonces, a que su padre la llevara en brazos hasta su cama. Pero eso no pasó.

¿Estaba Viruta preparada para dejar de ser una niña a la que llevan a la cama cuando se queda dormida en el sofá?

En cambio, su padre le tocó en el hombro y le dijo con cariño: "Viruta, te tienes que ir a la cama". Viruta sonrió somnolienta, dio las buenas noches, se fue a su habitación y se metió en la cama con unas enormes ganas de llorar. ¿Qué había sido aquello sino el fin absoluto de su infancia? ¿Estaba ella preparada para dejar de ser una niña a la que llevan a la cama cuando se queda dormida en el sofá?

Ante semejante drama, Viruta trata de encontrar respuestas. ¿Ha dejado de ser una niña? ¿Qué se supone que esperan ahora de ella? Para tratar de encontrar algo de luz recurre a los pilares donde se ha asentado toda su existencia hasta ese momento: sus abuelos, Tatá y Totó, su hermano pequeño, el inteligentísimo Cotolino, su profe Miss Espido y sus amigos del colegio.

La mirada social de una niña

Y en el despliegue de personajes inolvidables, en el tono acelerado y coloquial del relato y en la importancia a vida o muerte de los hechos acontecidos —como es normal a la edad de doce años—, Viruta Galindo muestra el rostro de sus referentes más directos. Desde las deliciosas aventuras de El pequeño Nicolás, el personaje creado por René Gosciny, hasta el omnipresente Manolito Gafotas.

Sara Bonet plasma la realidad de una sociedad herida en la que los niños de la extinta clase media tratan de ser felices

Viruta también es madrileña pero no vive en Carabanchel, sino en el barrio de Quintana —aunque no lo dice explícitamente, habla del Docamar, así que no hay más que hablar, es de lógica aplastante—. Pero comparte con el personaje de Elvira Lindo una ligera inocencia ante la realidad que empieza a distinguir, mezclada con la sabiduría y la experiencia de la clase obrera que le prestan sus adultos de referencia.

Así sabe que las listas de espera en la sanidad pública son eternas, que todos los padres trabajan por las tardes porque a la hora de salida del cole solo hay abuelos recogiendo a nietos o que, por mucho que su colegio sea bilingüe, ella y sus amigos son solo bilingües a medias, porque aunque pueden leer en inglés, no suelen enterarse de nada.

Así, como quien cuenta un cuento infantil, Sara Bonet va plasmando la realidad de una sociedad herida en la que muchos niños de la extinta clase media tratan de ser felices a pesar de las circunstancias.

Ternura y diversión

Y lo hace con un enorme sentido del humor y del ritmo. Como padre, adulto de mis casi 50 años, reconozco haber soltado carcajadas espontáneas leyendo a Viruta Galindo. Su manera de describir lo que ve, la mezcla entre la dulzura infantil y la mala leche castiza, es desternillante.

La generación de las pantallas, el miedo que sembró el coronavirus, el mundo en crisis, afectan a Viruta

La visita de la inspectora del ministerio al colegio —por poner uno de los primeros ejemplos— es de diez y los diálogos con su amiga Chis no defraudan ni una sola vez. Pero lo mejor de todo es la ternura que desprende. Así como Manolito, como chico que era, se manejaba con más rudeza y reflejaba la realidad de una generación de niños más curtida, Viruta es mucho más blandita.

La generación de las pantallas, el miedo que sembró el coronavirus, el mundo en crisis hace mella en los más pequeños y a Viruta, como niña sentida que es —como dice ella misma— le afecta. Y esos miedos y esa alegría que se mezclan y se superponen constantemente están maravillosamente retratados por la prosa inmaculada de Sara Bonet.

Sara Bonet, una doctora escritora

La autora, por cierto, tiene también una historia interesante que contar. Estudiante de Medicina, cuando terminó la carrera decidió hacer un Máster de Creación Literaria. Una aventura que ha terminado por cambiarle la vida. Ahora está preparando su tesis mientras estudia Literatura General y Comparada en la Universidad Complutense y trabaja como profesora universitaria.

'Viruta Galindo y la lógica aplastante' es un libro que te cambia, te acompaña y te deja con ganas de más

Cuenta que el pasado verano buscó ayuda, tras un mal momento personal, en un amigo de su infancia —un tal Manolo, con problemas de vista, de Carabanchel—. Ver que aquel refugio seguía intacto le inspiró para crear su propia versión, un personaje femenino que reflejara no la niña que fue, sino la que quería haber sido.

Así nació Viruta Galindo y la lógica aplastante, un libro de esos que te cambian, te acompañan y te dejan con ganas de más. Porque tras el éxito que está teniendo entre los lectores más jóvenes, no descartaría yo que Viruta tuviera muchas más cosas que decir. Aquí la estaremos esperando, ojalá no crezca jamás.

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