Pablo Picasso es mundialmente conocido por sus obras. Considerado como el gran pintor del siglo XX, se ha decidido que 2023 sea considerad el año Picasso, con el fin de conmemorar el 50 aniversario de su muerte.

Sin embargo, parece que el artista malagueño no solo dejó huella en el terreno artístico, y es que su vida también estuvo marcada por grandes polémicas. El periodista y divulgador David Botello ha decidido repasar en La Roca algunos de los acontecimientos que demuestran que tenía un "lado oscuro".

Uno de estos momentos se produjo cuando Picasso se enteró de que a Juan Gris le habían contratado para hacer los decorados de un ballet ruso. En ese instante, el pintor decide mandar sus propios bocetos a la compañía hasta que consigue quitarle el trabajo.

Sin embargo, este no fue el único amigo al que "traicionó". Max Jacob era un poeta, judío y homosexual con el que el malagueño consiguió entablar una auténtica amistad. Él fue el primero en apostar por el artista, abriéndole varias puertas.

Una relación que se truncó tiempo después, cuando Picasso ya había conseguido tener éxito con sus obras. Jacob es detenido por los nazis y llevado a un campo de concentración, una situación de la que intentó salir pidiendo ayuda a sus amigos. Un llamamiento al que respondieron todos menos el pintor.

Por último, en el terreno amoroso también parece que tenía un lado oscuro. "Le encantaba humillar a sus amantes y compararlas entre sí", explica David Botello.

¿Se puede separar su vida de su obra?

Los colaboradores de La Roca se han quedado de piedra al conocer esta faceta de Pablo Picasso, una situación que ha provocado que Nuria Roca se pregunte si se puede disfrutar de su obra separándola de su vida.

"Me parece infantil que digamos que 'cómo hace esto ya no me gusta su obra'", ha indicado Juan del Val dejando claro que sigue siendo un gran pintor independientemente de lo que haya hecho en su vida privada.