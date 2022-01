Ya están a la venta las entradas para el 'Oh My Gol! LaLiga Music Experience', el evento musical que reunirá en Barcelona a algunos de los artistas urbanos internacionales más escuchados del momento. En concreto, Rauw Alejandro, Maria Becerra y el DJ Steve Aoki se reunirán en el RCDE Stadium (Cornellá-El Prat, Barcelona) el próximo 11 de junio.

'Oh My Gol! LaLiga Music Experience' será un evento musical que superará las cinco horas de música en directo con la interpretación de la mayoría del repertorio de los artistas invitados, incluyendo sus grandes éxitos. La preventa ya fue todo un éxito y ahora las localidades ya están a la venta en la página web del evento y se dividen en seis áreas: front stage, pista general, grada alta Cornellá, grada baja Cornellá, grada alta tribuna y grada baja tribuna. El precio de las entradas oscila entre los 49,90 y los 149,90 euros.

El evento contará con las actuaciones de los artistas internacionales más importantes del momento, quienes actuarán por primera vez en el emblemático RCDE Stadium para ofrecer un espectáculo sin precedentes.

Rauw Alejandro se ha convertido en uno de los exponentes de la música urbana más importantes a nivel mundial. El cantante y compositor puertorriqueño ha conseguido entrar en todas las listas de éxitos en tan solo dos años, llegando en 2021 a ser número 1 con una de sus canciones. “Si quiero ser mejor en lo que hago tengo que dedicarle tiempo. Es como un deporte, cuanto más tiempo le dedicas, mejor te vuelves”, explica Rauw.

La argentina Maria Becerra comenzó su carrera en Youtube y en tan solo un año se ha convertido en una de las artistas con más proyección de la música pop urbana actual. En este tiempo, ha entrado en el Argentina Hot 100 de Billboard y ha colaborado con artistas de la talla de JBalvin y Becky G.

El DJ y productor norteamericano Steve Aoki ha pinchado en las mejores salas y festivales del mundo como Coachella, Glastonbury o Tomorrowland. Con dos nominaciones a los Grammys y su propio sello discográfico de música latina, el productor se encuentra entre los diez mejores DJs del mundo.

La primera edición de 'Oh My Gol! LaLiga Music Experience' conmemorará el final de temporada de LaLiga Santander y Barcelona será la primera urbe en acoger el evento. El evento está organizado y producido por Never say never, la agencia del futbolista Andrés Iniesta.